Ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2019 — пройдет в Москве 29 октября — 1 ноября. Мероприятие состоится в технопарке «Сколково».
На нем выступят более 200 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.
Ключевые темы:
- Цифровая трансформация бизнеса.
- Виртуальная и дополненная реальность.
- Финтех.
- Искусственный интеллект и большие данные.
- Блокчейн-технологии.
- Digital-маркетинг.
- Digital Sales.
- Методологии управления.
- Бизнес-аналитика.
Среди спикеров:
- директор по цифровой трансформации ВТБ Михаил Матвеев;
- директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Паршиков;
- главный технический директор Райффайзенбанка Сергей Кононенко;
- руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка Алексей Кудачкин;
- основатель и генеральный директор QIWI Platform Максим Авдеев;
- региональный директор Microsoft Андрей Ивашенцев;
- руководитель по работе с клиентами Mail.ru Group Яков Пейсахзон.
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