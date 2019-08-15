Ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2019 — пройдет в Москве 29 октября — 1 ноября. Мероприятие состоится в технопарке «Сколково».

На нем выступят более 200 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.

Ключевые темы:

  • Цифровая трансформация бизнеса.
  • Виртуальная и дополненная реальность.
  • Финтех.
  • Искусственный интеллект и большие данные.
  • Блокчейн-технологии.
  • Digital-маркетинг.
  • Digital Sales.
  • Методологии управления.
  • Бизнес-аналитика.

Среди спикеров:

  • директор по цифровой трансформации ВТБ Михаил Матвеев;
  • директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Паршиков;
  • главный технический директор Райффайзенбанка Сергей Кононенко;
  • руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка Алексей Кудачкин;
  • основатель и генеральный директор QIWI Platform Максим Авдеев;
  • региональный директор Microsoft Андрей Ивашенцев;
  • руководитель по работе с клиентами Mail.ru Group Яков Пейсахзон.

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