В Москве заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты. Такая деталь упоминается в сообщении на сайте МВД.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве задержали четверых граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ.

«Оперативники провели несколько обысков по местам проживания подозреваемых, где обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В одной из квартир фигурант, застигнутый врасплох визитом полиции, попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты», — сообщила Волк.

Одному задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим — домашний арест.



«В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых», — указывают в МВД.