Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.

«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», — сказал он.

Собянин уточнил, что такие же решения необходимо принять и относительно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». «Такие проекты подготовлены», — добавил он.