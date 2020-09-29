В Москве задержан бывший председатель правления одного из банков, подозреваемый в хищении активов кредитной организации. Об этом во вторник сообщает МВД.

Как следует из релиза, столичная полиция выявила группу, участники которой подозреваются в хищении денежных средств банка путем безвозмездного кредитования третьих лиц.

«По предварительным данным, бывшие руководители кредитной организации с февраля по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им коммерческим фирмам. С целью сокрытия незаконных операций злоумышленники в период с февраля 2015 года по март 2016 года обеспечили видимость обслуживания указанных кредитов путем частичных перечислений денежных средств с расчетных счетов заемщиков на счета банка в качестве погашения процентов по кредитам, а оставшуюся сумму похитили», — говорится в сообщении.

В МВД указывают, что государственной корпорации, к которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у банка (судя по всему, речь идет об Агентстве по страхованию вкладов. — Прим. Банки.ру), причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

Экс-руководитель кредитной организации задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», — отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Название банка и имя задержанного фигуранта дела в сообщении МВД не приводятся. Журнал «Компания» в материале с описанием аналогичных деталей дела сообщает, что, по данным его источников в правоохранительных органах, речь может идти о Межрегиональном Банке Реконструкции. Напомним, что этот банк лишился лицензии 17 июня 2016-го и был признан банкротом в сентябре того же года. АСВ в декабре 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении солидарно бывших председателя правления банка Алексея Ольшевицкого и члена правления Елены Могилевской к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в сумме около 355 млн рублей и о привлечении отдельно Ольшевицкого к ответственности на 18 млн. Суд в ноябре 2019 года удовлетворил эти требования в полном объеме, а апелляционная инстанция в январе 2020-го подтвердила это решение.