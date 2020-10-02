Три экс-банкира из числа бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит» обжаловали привлечение их к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации на сумму около 41,6 млрд рублей, говорится в материалах суда. Апелляционные жалобы бывшего основного владельца Юрия Глоцера, другого бывшего совладельца и председателя совета директоров гражданина США Евгения Мафцира и экс-предправления Павла Дойнова 28 сентября поступили в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Арбитражный суд Москвы в августе по заявлению АСВ, конкурсного управляющего «БФГ-Кредита», привлек к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей – Глоцера, Мафцира и Дойнова и бывшего члена правления Михаила Дорогинина. В отношении пяти других ответчиков – экс-членов правления Бориса Ерцева, Александра Швецова, Натальи Ткачук, Владимира Рассадина и начальника кредитного управления Алексея Горлина – требование АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности суд отклонил. Конкурсный управляющий также подал апелляцию на определение первой инстанции.

Суд частично удовлетворил иск АСВ к экс-топам банка «БФГ-Кредит» почти на 42 млрд рублей Ответчиками по иску выступали девять человек.

Как заявлял в суде юрист АСВ, ответчики в период с 1 июля 2014-го по 27 июля 2016 года совершили или одобрили выдачу заведомо невозвратных кредитов в пользу 78 юрлиц, задолженность которых на дату отзыва лицензии превышала 48 млрд рублей, при этом Глоцер был выгодоприобретателем по сделкам, причинившим ущерб банку.

Суд пришел к выводу, что Горлин не относился к числу контролирующих лиц банка, а его подпись на ряде кредитных договоров сфальсифицирована, так как он в момент заключения этих сделок находился за границей, о чем свидетельствуют отметки в загранпаспорте. Также суд счел, что остальные освобожденные от ответственности ответчики «конкретных виновных действий» не совершали.