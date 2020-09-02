Суд частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, выступающего конкурсным управляющим КБ «БФГ-Кредит», о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по его обязательствам. Об этом накануне сообщили в АСВ.

Агентство указывает, что 29 апреля прошлого года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с девяти человек из числа лиц, контролировавших банк, более чем 41,963 млрд рублей. Уточним, что, сообщая изначально об этом иске, АСВ приводило несколько меньшую сумму — около 41,562 млрд.

Ответчиками по иску выступают Юрий Глоцер, Евгений Мафцир, Павел Дойнов, Михаил Дорогинин, Борис Ерцев, Александр Швецов, Наталья Ткачук, Владимир Рассадин и Алексей Горлин.

Напомним, что, в частности, Евгений Мафцир возглавлял совет директоров банка, Юрий Глоцер был членом совета; оба были в числе совладельцев финучреждения. Владимир Рассадин, Александр Швецов, главный бухгалтер Наталья Ткачук входили в правление «БФГ-Кредита». Павел Дойнов в свое время занимал пост председателя правления банка, а Михаил Дорогинин — пост зампреда правления. Алексей Горлин был заместителем начальника кредитного управления банка. По данным СМИ, Борис Ерцев также был в свое время членом правления банка.

Определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого была оглашена 29 июля 2020 года (отдельно она не публиковалась, а в полном объеме определение было опубликовано 27 августа), заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Так, суд постановил взыскать солидарно с Глоцера, Мафцира, Дойнова и Дорогинина около 41,562 млрд рублей (сумма взыскания совпадает с той, которую АСВ указало изначально. — Прим. Банки.ру). В привлечении к субсидиарной ответственности Ерцева, Швецова, Ткачук, Рассадина и Горлина суд отказал.

​Суд заочно арестовал уехавшего в Берлин совладельца банка «БФГ-Кредит»​ В феврале 2020 года Юрий Глоцер был объявлен в международный розыск.

Глоцер, Дойнов, Мафцир и еще несколько топ-менеджеров «БФГ-Кредита» фигурируют в уголовных делах о масштабных хищениях в банке. На днях стало известно, что суд заочно арестовал уехавшего в Берлин Глоцера. Дойнов и Мафцир также находятся в розыске, Дорогинин и Горлин — под стражей.

В январе 2019 года стало известно, что бывший банкир и кинопродюсер Юрий Глоцер обращался к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой включить его в «лондонский список» предпринимателей, которые скрываются за границей, но хотят вернуться на родину.



Лицензия у банка «БФГ-Кредит» была отозвана 27 июля 2016 года, а в сентябре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

