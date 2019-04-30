Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти контролировавших банк «БФГ-Кредит» лиц и взыскании с них 41,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.



«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — говорится в сообщении агентства.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

«В Арбитражный суд города Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка контролирующих банк лиц Глоцера Ю. А., Мафцира Е. С., Дойнова П. Д., Дорогинина М. Р., Ерцева Б. М., Швецова А. Р., Ткачука Н. П., Рассадина В. В., Горлина А. А. в размере 41 561 733 693,91 рубля», — отмечается в сообщении АСВ.



Лицензия у банка «БФГ-Кредит» была отозвана 27 июля 2016 года, а в сентябре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. По оценке ЦБ, отрицательная разница между активами и обязательствами кредитной организации достигала 47,5 млрд рублей.