Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера. Такое решение 31 августа вынесла судья Наталия Дударь, копия ее постановления есть в распоряжении РБК.



Дело о хищениях в «БФГ-Кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов. В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2020 года Глоцер был объявлен в международный розыск, сказано в постановлении судьи.

По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-Кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций. В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 12,9 млрд рублей, полагают в СКР.

«БФГ-Кредит» признан банкротом. Центробанк подал в Арбитражный суд иск о привлечений к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали учреждение, — это в том числе Глоцер, Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов. В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в размере 41,6 млрд рублей. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-Кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное бездействие» акционеров и менеджеров банка, говорится в определении Арбитражного суда. Управляющий утверждает, что всего банк выдал кредиты на 48 млрд рублей 78 заемщикам, которые были не в состоянии их выплатить.



«Моя позиция по поводу моего преследования не изменилась. Никаких доказательств против меня нет. Я, конечно, не шокирован, но я в полном непонимании, как можно заочно арестовать человека, который был всего лишь акционером банка. Вот у меня есть акции «Макдоналдса». Меня что, нужно засудить, если там кто-то пирожком отравился? У меня не было даже права подписи, и я был всего лишь одним из 11 членов кредитного комитета. Такое ощущение, что они ищут козла отпущения и выбрали меня лишь потому, что с меня, как им кажется, есть что взять», — заявил изданию Глоцер, сообщив, что находится сейчас в Берлине.

Банк в лице АСВ, а также его бывшие акционеры Тамара Хорошилова и Александр Ремезов признаны в деле потерпевшими. Так, согласно заявлению Хорошиловой, вывод денег из банка нанес лично ей ущерб на сумму более 2,5 млрд рублей. Ее адвокат Вадим Мышлявкин сообщил, что потерпевшие «удовлетворены решением Басманного суда, и оно позволяет им рассчитывать на то, что рано или поздно будет установлена истина», и люди, причастные к хищениям из банка, «понесут заслуженную ответственность».



Как отмечает издание, Глоцер конфликтует с другим акционером банка, Тамарой Хорошиловой. Последняя хранила в банке личные средства на сумму порядка 40 млн долларов и пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот, в свою очередь, называл это попыткой рейдерского захвата.