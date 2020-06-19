Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя начальника кредитного управления банка «БФГ-Кредит» Алексея Горлина, сообщили в пресс-службе суда.

«19 июня 2020 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горлина А. А., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Названная мера пресечения в отношении Горлина избрана на срок до 24 июля 2020 года», — сказала пресс-секретарь.

Ранее по подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка «БФГ-Кредит» Юлия Финкельштейн. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств коммерческого банка в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения.