В отношении бывшего совладельца банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке мошенничества на 11,7 млрд рублей, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.



Согласно документу, Глоцер совместно с неустановленными участниками преступной группы разработали план по хищению имущества другого совладельца «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой. По версии следствия, Глоцер и иные лица «с применением технических средств» подделали расписку и договор займа денег наличными на сумму 68 млн долларов.

Деньги в долг Хорошилова якобы взяла в августе 2012 года. В 2016 году ЦБ лишил «БФГ-Кредит» лицензии, а Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших контролирующих лиц кредитного учреждения около 41,6 млрд рублей.

Отмечается, что летом 2017 года Глоцер обратился в Дорогомиловский суд Москвы с требованием взыскать с Хорошиловой и ее бывшего мужа имущество на сумму 11,7 млрд рублей. Затем Глоцер «с целью исключения разоблачения своей преступной деятельности, а также возможного привлечения к уголовной ответственности» подал ходатайство о замене истца на своего сына, передав ему право на сумму долга.



Бывшая совладелица банка «БФГ-Кредит» может избавиться от требований АСВ Арбитражный суд признал Тамару Хорошилову банкротом по инициативе ее бывшего мужа.

Дорогомиловский суд в феврале 2018 года оставил иск Глоцера без рассмотрения, поскольку Арбитражный суд Чеченской Республики признал Хорошилову банкротом. В базе суда указано, что данный иск «удовлетворен частично», но адвокаты Глоцера подтвердили РИА Новости, что относительно суммы долга иск оставлен без рассмотрения из-за банкротства ответчика.



«То есть Глоцер совместно с неустановленными соучастниками не довел свой преступный умысел по незаконному приобретению права на имущество Хорошиловой на общую сумму 11,7 миллиарда рублей до конца по независящим от него обстоятельствам», — говорится в постановлении о привлечении Глоцера.

Ранее бывший банкир и кинопродюсер Юрий Глоцер обращался к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой включить его в «лондонский список» предпринимателей, которые скрываются за границей, но хотят вернуться на родину. Титов сообщал, что российские следователи проверяли Глоцера на причастность к совершению покушения на хищение в особо крупном размере имущества ряда граждан, но процессуального статуса подозреваемого либо обвиняемого он на тот момент не имел.

