Бывший крупный совладелец банка «БФГ-Кредит», лишившегося лицензии в июле 2016 года, кинопродюсер Юрий Глоцер подал заявление в так называемый «лондонский список Титова». Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который провел в латвийской Юрмале очередную встречу с предпринимателями, скрывающимися за границей от уголовного преследования и желающими вернуться в Россию и отстоять свои права в суде.

«Пришли 19 человек, с большинством встречаюсь впервые, — сообщил Титов. — Люди прилетели из Испании, Германии, Украины, Армении, Грузии. Принял пять новых заявлений на попадание в «лондонский список».

«Все прошло очень эмоционально, но конструктивно. Предприниматели жаловались на то, что следствие игнорирует их доводы о том, что они не скрываются и готовы удаленно участвовать во всех следственных действиях, — рассказал бизнес-омбудсмен. — Они легально проживают на территории других стран, их адреса представлены в консульства, однако с ними отказываются проводить следственные действия, считая, что местонахождение «не установлено». Другая очень острая проблема — следствие игнорирует решения арбитражей, вынесенные в пользу предпринимателей. В общем, все та же преюдиция».

«Народ хочет домой. Тем, кому за 50—60 лет, сложно адаптироваться за границей, и они рассчитывают на справедливость. Будем помогать», — заключил Титов.



Помимо Глоцера новыми претендентами на включение в «лондонский список» оказались основатель группы компаний «Миэль» (Москва) Григорий Куликов, бывший директор ярославского Института развития стратегических инициатив, соратник экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Григорий Родин, бывший депутат законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев и руководитель электромонтажной компании «Стегра Ойл» из Воронежской области Ваге Степанян.

Как сообщали СМИ, список опальных российских бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию, уполномоченный по делам предпринимателей изначально составил и передал президенту РФ Владимиру Путину после встречи с ними в Лондоне 3 февраля прошлого года.

