В столице по подозрению в растрате задержаны бывшие сотрудники банка «БФГ-Кредит». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением СК России по подозрению в растрате не менее чем 12,9 млрд рублей в коммерческом банке «БФГ-Кредит» в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн», — говорится в релизе.

Как уточняется, фигурантам предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ). Перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

В «список Титова» попросился банкир из «БФГ-Кредита» На состоявшуюся в Юрмале очередную встречу бизнес-омбудсмена с предпринимателями, скрывающимися за границей от уголовного преследования и желающими вернуться в Россию и отстоять свои права в суде, пришли 19 человек.

Ранее в розыск были объявлены бывшие владельцы и председатель правления банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014—2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления, напоминают в Следственном комитете, отмечая, что расследование уголовного дела продолжается.

У банка «БФГ-Кредит» 27 июля 2016 года была отозвана лицензия.

