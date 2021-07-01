В Москве арестован бывший председатель правления Ринвестбанка Максим Ткачев, пишет «Коммерсант» . Ему предъявили обвинение в хищении из кредитного учреждения 1,3 млрд рублей, представитель СКР ходатайствовал о его аресте. Необходимость этого он обосновал тем, что фигурант может скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, а также согласовать свои действия с другими обвиняемыми.

Ранее Басманный райсуд арестовал экс-президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Романова. Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу средств из кредитного учреждения. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 млрд рублей.

Ткачев в середине 2000-х уже был арестован по делу о хищении 231 млн долларов, выделенных в 1997 году из госбюджета МАПО «МиГ» для обеспечения контракта на поставки российских самолетов в Индию. В то время он работал финансовым директором МАПО. Вскоре дело зашло в тупик, и Ткачева отпустили.

Банкирам предъявлено обвинение в хищении более 1,3 млрд рублей Ринвестбанка Сбор доказательств причастности указанных лиц к хищению имущества банка продолжается.

В октябре 2017 года он получил условный срок за злоупотребление полномочиями и неправомерные действия при банкротстве. Судом было установлено, что в 20152016 годах председатель правления Ринвестбанка Ткачев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с президентом этого же банка Светланой Поздновой, неправомерно удовлетворил требования отдельных физлиц, чем причинил банку ущерб на сумму около 360 млн рублей. Еще около 250 млн рублей кредитное учреждение лишилось из-за заключения Ткачевым договоров переуступки прав требования при наличии признаков банкротства Ринвестбанка.

В рамках нового дела экс-банкир свою причастность к хищениях, по данным издания, отрицает.