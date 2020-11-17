Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в мошенничестве на сумму более 1,3 млрд рублей бенефициару и президенту Ринвестбанка и двум их сообщникам, говорится на сайте ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка Владимир Романов создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову и иных неустановленных соучастников. Путем обмана должностных лиц Ринвестбанк участники группы обеспечили выдачу 15 юридическим лицам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности, заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги были похищены.

Участникам организованной группы предъявлены обвинения в мошенничестве. Романов и Позднова задержаны и по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Ганеев объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сбор доказательств причастности указанных лиц к хищению имущества банка продолжается. Проводятся следственные действия для доказательства совершения Романовым иных преступлений в отношении имущества банка, ряда юридических и физических лиц.