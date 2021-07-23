Больше всего россияне на пенсии хотели бы жить в Москве и Санкт-Петербурге — именно эти города выбрали 16% и 15% респондентов в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ», сообщается в релизе.

О своем нежелании переезжать в другой город и планах жить на пенсии в Москве говорили сами москвичи (64%). При этом 13% респондентов хотели бы переехать в столицу из Волгограда, а 8% — из Нижнего Новгорода. В столице 46% опрошенных привлекает развитая инфраструктура (множественный выбор), а 41% — высокий уровень социальных услуг.

Отмечается, что Санкт-Петербург для жизни после завершения карьеры также чаще всего выбирали сами петербуржцы — 40%. Еще 17% опрошенных хотели бы переехать в город на Неве из Москвы, а 12% — из Самары. Сильными сторонами Северной столицы называют развитую инфраструктуру (38%) и доступные рекреационные ресурсы — 24%.

На третьем месте, согласно исследованию, оказался Сочи. Там хотели бы жить на пенсии 36% опрошенных москвичей, 28% сочинцев и 15% екатеринбуржцев. Большая часть (64%) участников исследования ценят город за доступные рекреационные ресурсы, 28% — за хорошую экологию, а 23% — за развитую инфраструктуру.

В Краснодар к пенсии хотели бы переехать 37% опрошенных жителей Москвы и 10% жителей Санкт-Петербурга. Еще 25% голосов оставили сами жители Краснодара. В этом городе опрошенных также привлекает доступность рекреационных ресурсов (55%) и хорошая экология (27%). Еще 30% респондентов отметили в Краснодаре лучшие условия для жизни с семьей.

Аналитики уточнили, что Калининград для жизни на пенсии часто выбирали москвичи (28%) и петербуржцы (7%), причем жители Калининграда дали 27% голосов. Здесь из преимуществ города выбрали доступные рекреационные ресурсы (54%), хорошую экологию (21%) и возможность минимизировать стресс и суету (32%).

Переезжать и жить в выбранных городах 46% опрошенных планируют на собственные накопления. Тратить государственную пенсию на это планируют 34% респондентов, еще 18% участников исследования указали, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе. Обеспечивать себя с помощью бизнеса планируют 15% опрошенных жителей России. По 11% респондентов указали, что надеются на помощь детей или планируют сдавать в аренду свое жилье в родном городе.

Анна КОМАРОВА