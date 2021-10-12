Руководство ФСБ и МВД сможет принимать внесудебные решения о блокировке на срок до десяти дней денежных переводов с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг.

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, эти изменения потребовались, так как для совершения указанных преступлений в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные кошельки, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента, что делает неэффективным их блокировку через суд.

Внесудебная блокировка операций будет действовать только десять дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами», объясняется в пояснительной записке. После истечения этого срока блокировка может продолжить действовать только по решению суда.

В случае принятия закона решение о блокировке финансовых операций смогут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и отдельные руководители территориальных органов ФСБ и МВД.

«При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными», — описывается в пояснительной записке механика применения.

О блокировке финансовой операции в течение 24 часов силовики должны будут сообщить Генеральной прокуратуре. Ведомство сможет опротестовать решение о блокировке денежных переводов, если оно принималось с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов. Для блокировки операций или ее отмены ФСБ, МВД или Росфинмониторинг должны будут передавать свои решения в банки. Этот механизм будет работать по аналогии с предоставлением банкам перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, для блокировки принадлежащих им денежных средств или иного имущества. Законопроект также предусматривает назначение судом ежемесячной выплаты для обеспечения жизнедеятельности лиц, чьи переводы заблокированы, и их членов семьи. Решение суда о блокировке операций не будет распространяться на трансакции, которые совершаются с целью оплаты труда, налогов, сборов, штрафов, оплаты коммунальных платежей и т. п. Авторы законопроекта ожидают, что в день по всей России будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций, а в неделю — около 120. Для расчета использовались официальные статистические данные за 2019 год и 2020 -й о числе выявленных преступлений из перечисленных областей. Исходя из количества кредитных организаций в год в каждую такую организацию будет поступать до десяти решений уполномоченных должностных лиц о приостановке операций.