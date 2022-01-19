Россияне изменили свое мнение насчет лучших городов для карьеры помимо двух столиц

Россияне по-прежнему считают, что лучше всего делать карьеру в Москве и Санкт-Петербурге, но последующие места в тематическом рейтинге сервиса «Работа.ру» из экосистемы «Сбера» вместо южных городов — Сочи и Краснодара — заняли Екатеринбург и Казань. В исследовании приняли участие более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России, при этом текущий рейтинг значительно отличается от составленного год назад, в январе 2021-го.

Москва и Петербург удерживают лидерство с показателями 76% и 52% соответственно — таковы доли респондентов, отметивших наличие в этих городах карьерных перспектив. О перспективности Екатеринбурга и Казани заявили 32% и 24% опрошенных соответственно, и в результате эти города оказались в рейтинге выше Сочи (18%) и Краснодара (17%).

«Это может быть связано с высокими темпами восстановления региональных рынков труда — и Свердловская область, и Республика Татарстан по итогам 2021 года вошли в топ-10 регионов с наибольшим числом открытых за год вакансий», — рассуждают составители рейтинга.

Еще 14% опрошенных отметили перспективы Новосибирска.

Кроме того, в этом году в топ-десятку вошли Калининград, Владивосток и Тюмень (12%, 11% и 10% соответственно). В прошлом году они не входили в список самых привлекательных для построения успешной карьеры городов.

В варианте «другое» 21% респондентов чаще всего отмечали другие крупные города России, Европы и США, но они набрали менее 10% голосов, указано в материале.

«Мы видим, что города с уклоном в сторону производства и промышленности становятся все более востребованными для построения карьеры. Это обусловлено высоким спросом на сотрудников в производственной сфере, возникшим из-за пика кадрового голода в 2021 году на рынке труда. В этом году работники и соискатели сферы производства и промышленности могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение заработной платы в отрасли. Такие изменения помогут привлечь дополнительный кадровый ресурс, что мы и наблюдаем с начала года», — комментирует директор по региональному развитию сервиса «Работа.ру» Анна Хвостова.



В обзоре также говорится, что возможность переезда для построения карьеры в этом году рассматривают для себя 55% опрошенных.