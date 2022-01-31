Все новости

​Российские страховщики пока не готовы включать в полисы ДМС постковидную реабилитацию

31.01.2022 20:32
1 209
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство российских страховых компаний отказываются включать в страховое покрытие по ДМС лечение постковидного синдрома, несмотря на запросы со стороны клиентов, рассказал начальник департамента личного страхования АО «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Михаил Кунин. По его словам, включать или не включать в полисы лечение постковидных состояний — основная тема, которая обсуждается на рынке последние полгода.

«По имеющейся у нас практике на рынке подобное состояние, как правило, не покрывается договорами страхования. Мотивация отказов компаний состоит в том, что последствия для здоровья после COVID-19 зачастую бывают тяжелее, чем сама болезнь. Людям требуется большой объем медпомощи для реабилитации, что сопряжено с большими затратами для страховых компаний», — прокомментировал Кунин.

По его мнению, российским страховщикам потребуется еще около года, чтобы проанализировать свою структуру выплат по ДМС и принять решение о включении постковидного синдрома в программы.

Постковидный синдром (long covid) был внесен в Международный классификатор болезней, а ВОЗ опубликовала его официальное описание. По данным организации, симптомы этого заболевания держатся около трех месяцев с момента заражения коронавирусом и не могут быть объяснены другими диагнозами. Характерными признаками long covid являются повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивные расстройства, забывчивость и раздражительность.

По словам Михаила Кунина, западные страховые компании уже включают постковидный синдром в полисы ДМС, а это дает надежду, что российские страховщики пойдут по этому же пути.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
user-43337097189
01.02.2022 21:08
<p>Корректное название постковидного синдрома из <a href="https://inform.best/page/MKB10ru.html" target="_self">МКБ10</a> : U09.9 Состояние после COVID-19 неуточненное</p>
<p></p>
0

Материалы по теме

НПФ фингрупп вкладываются в активы своих банков
«Росгосстрах» расширил возможности выбора рисков в страховании от несчастных случаев
​ВСС: Госдума может вернуться к теме увеличения выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО уже весной
Иностранные страховщики планируют вернуться на российский рынок автострахования