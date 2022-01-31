​Российские страховщики пока не готовы включать в полисы ДМС постковидную реабилитацию

Большинство российских страховых компаний отказываются включать в страховое покрытие по ДМС лечение постковидного синдрома, несмотря на запросы со стороны клиентов, рассказал начальник департамента личного страхования АО «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Михаил Кунин. По его словам, включать или не включать в полисы лечение постковидных состояний — основная тема, которая обсуждается на рынке последние полгода.



«По имеющейся у нас практике на рынке подобное состояние, как правило, не покрывается договорами страхования. Мотивация отказов компаний состоит в том, что последствия для здоровья после COVID-19 зачастую бывают тяжелее, чем сама болезнь. Людям требуется большой объем медпомощи для реабилитации, что сопряжено с большими затратами для страховых компаний», — прокомментировал Кунин.

По его мнению, российским страховщикам потребуется еще около года, чтобы проанализировать свою структуру выплат по ДМС и принять решение о включении постковидного синдрома в программы.

Постковидный синдром (long covid) был внесен в Международный классификатор болезней, а ВОЗ опубликовала его официальное описание. По данным организации, симптомы этого заболевания держатся около трех месяцев с момента заражения коронавирусом и не могут быть объяснены другими диагнозами. Характерными признаками long covid являются повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивные расстройства, забывчивость и раздражительность.

По словам Михаила Кунина, западные страховые компании уже включают постковидный синдром в полисы ДМС, а это дает надежду, что российские страховщики пойдут по этому же пути.