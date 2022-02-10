Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки

Депутат Госдумы Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой обсудить с нижней палатой парламента и правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ, а также возвращения к снижению ключевой ставки.

«Прошу оценить Банком России представленные доводы и обсудить с Государственной думой, правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и возобновлению снижения ключевой ставки с целью снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня не более 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей реального сектора (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере)», — говорится в обращении Нилова к Набиуллиной, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий выразил озабоченность по поводу существующего в России высокого уровня цены кредитных ресурсов и возможного на этом фоне очередного повышения ключевой ставки, что «неминуемо приведет к крайне негативным последствиям, в особенности для реального сектора российской экономики (прежде всего для обрабатывающей промышленности)».

«Стратегия Центробанка России постоянного повышения ключевой ставки и отказа даже от ограниченной целевой эмиссии бьет по реальным доходам населения (а в итоге — по потребительскому спросу), по мелкому и среднему предпринимательству, а в итоге по экономическому росту страны», — добавил он.

Нилов отметил, что долги россиян по кредитам к концу 2021 года превысили доходную часть бюджета страны, а также напомнил, что, по последним данным ЦБ России, долг граждан перед банками достиг почти 25 трлн рублей, что сопоставимо с размером федерального бюджета РФ на 2022 год — 23,7 трлн рублей — и одной четвертой ВВП РФ, и продолжает расти, как и просроченная задолженность, которая превысила 1 трлн рублей.

По его мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России способно девальвировать и даже окончательно «свести на нет» все предпринятые в разгар пандемии правительством РФ усилия для поддержки бизнеса и населения страны.

«Важно отметить, что снижение ключевой ставки в России в нынешних условиях абсолютно не несет в себе никаких инфляционных угроз. Согласно проведенным исследованиям динамики основных показателей за 2014—2018 годы, снижение ключевой ставки не вызвало роста цен, а наоборот, сопровождалось снижением ИПЦ (индекса потребительских цен. — Прим. ред.) до минимального уровня. А нынешний всплеск инфляции, как уже отмечалось ранее, — это общемировая тенденция, и с изменением ключевой ставки никак не связан», — уточнил депутат.

Он уверен, что таргетировать нужно не инфляцию, а экономический рост, прежде всего промышленный, набором монетарных инструментов. «Ведь применение всех основных монетарных инструментов (денежная масса, ключевая ставка, валютный курс рубля) оказывает непосредственное воздействие на динамику ВВП… К 2021 году стало очевидно, что управлять инфляцией с помощью одной только ключевой ставки невозможно», — считает он.