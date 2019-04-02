Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за февраль 2019 года.
Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за февраль:
- До конца 2019-го процентные ставки по ипотеке в России вряд ли уменьшатся до восьми процентов годовых, но могут достичь такого уровня уже в следующем 2020-м, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
- Глава Сбербанкапрокомментировал ситуацию с задержанием основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, выразив последнему поддержку и надежду на то, что данное дело окажется "недоразумением".
- Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка орденом "За заслуги перед Отечеством второй степени".
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:
- Андрей Костин сообщил, что ВТБ приобретет контрольный пакет акций московского футбольного клуба "Динамо" за один рубль. По его словам, ВТБ в настоящее время осуществляет полное финансирование клуба.
- Андрей Костинрассказал на пресс-конференции о том, что банк ВТБ стал владельцем Новороссийского зернового терминала, приобретя 100% акций предприятия.Глава ВТБ заявил, что в ближайшие "пару лет" банк не намерен продавать акции ОЗК и попробует поработать с образовавшимся после покупки терминала в Новороссийске зерновым кластером.
- ВТБ и правительство Краснодарского края в рамках Российского инвестиционного форума подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Подписи под документом поставили глава банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации города Геленджик Алексей Богодистов.
Президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов замыкает тройку лидеров.
- На пресс-конференции Михаил Задорнов заявил о де-факто завершении санации "ФК Открытие", а также рассмотрении вопроса о выплате банком дивидендов в пользу ЦБ по итогам 2018 года.
- Глава банка "ФК Открытие" заявил, что президента Владимира Путина дезинформировали о размере комиссии, которую магазины платят банкам при оплате товаров и услуг картами. Задорновподчеркнул, что не видел комиссии в 3% в распространенной практике.
Самые заметные перемещения в медиарейтинге:
Александр Соколов (+9), председатель правления банка "Траст", на пресс-конференции сообщил, что созданный ЦБ на базе "Траста" банк непрофильных активов (БНА) вернул 230 миллиардов рублей из почти трех триллионов, потраченных на санацию крупных кредитных организаций.
Дмитрий Руденко (+11), президент — председатель правления "Почта Банк", рассказал об особенностях банковского бизнеса в российской глубинке и о новых направлениях развития банковских услуг.
Михаил Якунин (+9), председатель совета директоров "Российский национальный коммерческий банк", сообщил, что в отделениях "Почты Крыма" могут появиться точки обслуживания РНКБ. По его словам, крупнейший банк Крыма откроет до 100 точек обслуживания в отделениях "Почты Крыма".
Алексей Левченко (+8), председатель правления банка "Ренессанс Кредит", рассказал СМИ, стоит ли банкам расширять предложение услуг клиентам.
Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:
Борис Листов (6 место), председатель правления "Россельхозбанка", и гендиректор "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о взаимодействии в рамках акселерационных программ для производителей российского агропромышленного комплекса.
Артем Федорко (10 место), председатель правления "Банк ДОМ.РФ", прокомментировал ситуацию с ипотечными ставками в России, а также рассказал о проектном финансировании застройщиков и создании уполномоченной кредитной организации в сфере строительства.
Александр Левковский (12 место), председатель правления СМП Банка, и глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.
Александр Нестеренко (14 место), и.о. председателя правления банка "Восточный", заявил СМИ, что на сегодняшний день у банка есть финансовый план по доформированию резервов на сумму 13,5 млрд руб. в течение 2019-2020 годов.
Михаил Поляков (15 место), председатель правления "Нордеа Банк", прокомментировал сообщения о том, что Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Поляков сообщил, что ранее российское подразделение банка было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, но в настоящее время этот сегмент перестал приносить прибыль, и, в этой связи, банкпродолжит обслуживать текущих клиентов, но не будет привлекать новых.
Андрей Акимов (16 место), председатель правления Газпромбанка, был выдвинут в совет директоров "Газпрома".
Елена Георгиева (18 место), председатель правления АКБ "Новикомбанк", получила поздравления с днем рождения.
Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.
ТОП-30 банкиров:
Место в рейтинге
Перемещение за месяц
Персона
Банк
МедиаИндекс
1
0
Герман Греф
Сбербанк
56 877,8
2
0
Андрей Костин
ВТБ
19 164,5
3
0
Михаил Задорнов
Банк "ФК Открытие"
6 906,7
4
+5
Олег Тиньков
Тинькофф Банк
3 714,5
5
+9
Александр Соколов
Банк "Траст"
2 638,0
6
new
Борис Листов
Россельхозбанк
2 315,1
7
+11
Дмитрий Руденко
Почта Банк
1 893,8
8
-4
Петр Фрадков
Промсвязьбанк
1 826,4
9
-4
Петр Авен
Альфа-Банк
1 612,0
10
new
Артем Федорко
Банк "ДОМ.РФ"
1 549,1
11
+1
Татьяна Ушкова
Абсолют Банк
765,5
12
new
Александр Левковский
СМП Банк
619,0
13
-2
Дмитрий Голованов
МСП Банк
609,7
14
new
Александр Нестеренко
Восточный Банк
579,0
15
new
Михаил Поляков
Нордеа банк
443,1
16
new
Андрей Акимов
Газпромбанк
398,2
17
+9
Михаил Якунин
Российский национальный коммерческий банк
383,0
18
new
Елена Георгиева
Новикомбанк
326,2
19
+8
Алексей Левченко
Банк "Ренессанс кредит"
323,6
20
-14
Оливер Хьюз
Тинькофф Банк
316,1
21
-14
Александр Сурин
Запсибкомбанк
299,6
22
-14
Рустам Тарико
Банк "Русский стандарт"
298,3
23
new
Ильдар Галяутдинов
Акибанк
261,0
24
new
Сергей Смирнов
Банк "Центр-инвест"
242,3
25
-8
Александр Самохвалов
Банк "Русский стандарт"
223,0
26
new
Антон Соловьев
Уральский банк реконструкции и развития
217,1
27
new
Антонио Фаллико
Банк Интеза
214,3
28
new
Владимир Чубарь
Московский кредитный банк
204,1
29
-1
Дмитрий Гусев
Совкомбанк
183,3
30
-11
Норихиро Саваии
МС Банк Рус
183,0
Методика:
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).
2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
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