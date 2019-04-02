Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за февраль 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за февраль:



- До конца 2019-го процентные ставки по ипотеке в России вряд ли уменьшатся до восьми процентов годовых, но могут достичь такого уровня уже в следующем 2020-м, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

- Глава Сбербанкапрокомментировал ситуацию с задержанием основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, выразив последнему поддержку и надежду на то, что данное дело окажется "недоразумением".

- Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка орденом "За заслуги перед Отечеством второй степени".

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

- Андрей Костин сообщил, что ВТБ приобретет контрольный пакет акций московского футбольного клуба "Динамо" за один рубль. По его словам, ВТБ в настоящее время осуществляет полное финансирование клуба.

- Андрей Костинрассказал на пресс-конференции о том, что банк ВТБ стал владельцем Новороссийского зернового терминала, приобретя 100% акций предприятия.Глава ВТБ заявил, что в ближайшие "пару лет" банк не намерен продавать акции ОЗК и попробует поработать с образовавшимся после покупки терминала в Новороссийске зерновым кластером.

- ВТБ и правительство Краснодарского края в рамках Российского инвестиционного форума подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Подписи под документом поставили глава банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации города Геленджик Алексей Богодистов.

Президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов замыкает тройку лидеров.

- На пресс-конференции Михаил Задорнов заявил о де-факто завершении санации "ФК Открытие", а также рассмотрении вопроса о выплате банком дивидендов в пользу ЦБ по итогам 2018 года.

- Глава банка "ФК Открытие" заявил, что президента Владимира Путина дезинформировали о размере комиссии, которую магазины платят банкам при оплате товаров и услуг картами. Задорновподчеркнул, что не видел комиссии в 3% в распространенной практике.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Александр Соколов (+9), председатель правления банка "Траст", на пресс-конференции сообщил, что созданный ЦБ на базе "Траста" банк непрофильных активов (БНА) вернул 230 миллиардов рублей из почти трех триллионов, потраченных на санацию крупных кредитных организаций.

Дмитрий Руденко (+11), президент — председатель правления "Почта Банк", рассказал об особенностях банковского бизнеса в российской глубинке и о новых направлениях развития банковских услуг.

Михаил Якунин (+9), председатель совета директоров "Российский национальный коммерческий банк", сообщил, что в отделениях "Почты Крыма" могут появиться точки обслуживания РНКБ. По его словам, крупнейший банк Крыма откроет до 100 точек обслуживания в отделениях "Почты Крыма".

Алексей Левченко (+8), председатель правления банка "Ренессанс Кредит", рассказал СМИ, стоит ли банкам расширять предложение услуг клиентам.

Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:

Борис Листов (6 место), председатель правления "Россельхозбанка", и гендиректор "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о взаимодействии в рамках акселерационных программ для производителей российского агропромышленного комплекса.

Артем Федорко (10 место), председатель правления "Банк ДОМ.РФ", прокомментировал ситуацию с ипотечными ставками в России, а также рассказал о проектном финансировании застройщиков и создании уполномоченной кредитной организации в сфере строительства.

Александр Левковский (12 место), председатель правления СМП Банка, и глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

Александр Нестеренко (14 место), и.о. председателя правления банка "Восточный", заявил СМИ, что на сегодняшний день у банка есть финансовый план по доформированию резервов на сумму 13,5 млрд руб. в течение 2019-2020 годов.

Михаил Поляков (15 место), председатель правления "Нордеа Банк", прокомментировал сообщения о том, что Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Поляков сообщил, что ранее российское подразделение банка было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, но в настоящее время этот сегмент перестал приносить прибыль, и, в этой связи, банкпродолжит обслуживать текущих клиентов, но не будет привлекать новых.

Андрей Акимов (16 место), председатель правления Газпромбанка, был выдвинут в совет директоров "Газпрома".

Елена Георгиева (18 место), председатель правления АКБ "Новикомбанк", получила поздравления с днем рождения.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.

ТОП-30 банкиров:



Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 56 877,8 2 0 Андрей Костин ВТБ 19 164,5 3 0 Михаил Задорнов Банк "ФК Открытие" 6 906,7 4 +5 Олег Тиньков Тинькофф Банк 3 714,5 5 +9 Александр Соколов Банк "Траст" 2 638,0 6 new Борис Листов Россельхозбанк 2 315,1 7 +11 Дмитрий Руденко Почта Банк 1 893,8 8 -4 Петр Фрадков Промсвязьбанк 1 826,4 9 -4 Петр Авен Альфа-Банк 1 612,0 10 new Артем Федорко Банк "ДОМ.РФ" 1 549,1 11 +1 Татьяна Ушкова Абсолют Банк 765,5 12 new Александр Левковский СМП Банк 619,0 13 -2 Дмитрий Голованов МСП Банк 609,7 14 new Александр Нестеренко Восточный Банк 579,0 15 new Михаил Поляков Нордеа банк 443,1 16 new Андрей Акимов Газпромбанк 398,2 17 +9 Михаил Якунин Российский национальный коммерческий банк 383,0 18 new Елена Георгиева Новикомбанк 326,2 19 +8 Алексей Левченко Банк "Ренессанс кредит" 323,6 20 -14 Оливер Хьюз Тинькофф Банк 316,1 21 -14 Александр Сурин Запсибкомбанк 299,6 22 -14 Рустам Тарико Банк "Русский стандарт" 298,3 23 new Ильдар Галяутдинов Акибанк 261,0 24 new Сергей Смирнов Банк "Центр-инвест" 242,3 25 -8 Александр Самохвалов Банк "Русский стандарт" 223,0 26 new Антон Соловьев Уральский банк реконструкции и развития 217,1 27 new Антонио Фаллико Банк Интеза 214,3 28 new Владимир Чубарь Московский кредитный банк 204,1 29 -1 Дмитрий Гусев Совкомбанк 183,3 30 -11 Норихиро Саваии МС Банк Рус 183,0





Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на компанию «Медиалогия ».