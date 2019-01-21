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Не так давно был принят закон о введении налога на профессиональный доход (НПД). Правда, действовать он будет в тестовом режиме и всего в четырех регионах. Речь о новой категории трудящихся — не наемных работниках и не являющихся работодателями.

Вопросов меньше не стало. В том числе и потому, что многие до сих пор не очень понимают, кого именно считать самозанятыми.

В более ранней версии перечень видов деятельности выглядел так:

- присмотр и уход за детьми, больными и престарелыми;

- репетиторство;

- уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства.

Может быть, поэтому проект энтузиазма у людей не вызвал. Выйти из тени решились лишь несколько тысяч, в то время как общее число людей, работающих на себя «втемную», оценивается в десятки миллионов.

Опасения людей вполне понятны. Да и вопрос, кому это выгодно, по-прежнему многих волнует.

Илья Зибарев, частный инвестор:

— Надо есть слона по частям. Задача государства сейчас — не заработать на этих людях, а легализовать их. Эта задача важнее, чем в моменте больше заработать.

Валерия Евдокимова, HR-бизнес-партнер ИА «Банки.ру»:

— Государство экспериментирует, люди со своей стороны тоже. Они не знают, чего ожидать. Первая реакция, конечно же, испуг: вот они сейчас себя покажут, и их начнут бесконечно проверять. Этот закон никак не связан с налоговыми проверками. Это не говорит о том, что, как только вы зарегистрируетесь как самозанятый, ваши предыдущие доходы тут же начнут проверять.

Конечно, «амнистии» за ранее сокрытые доходы регистрация не предполагает. Но продолжать работать «по-черному» — тоже так себе вариант.

Всеволод Симаков, налоговый консультант:

— Фраза, что «большой брат наблюдает за нами», уже давно претворена в жизнь. Мы давно находимся внутри этой платформы, и задача выявить нас не является проблемой. Да, государство решает задачу увеличить доходы с налогов физических лиц. Думаю, это примет интересный оборот. С одной стороны, будет электронная база всех граждан РФ, с другой — база отчетов, остается поле неизвестных. Вот, появляются самозанятые, государство наберет статистику.

Осторожничают все, поэтому рассуждать, кому это выгоднее, не совсем уместно. А вот утаивать доходы — однозначно неправильно. По сути, данный закон стоит рассматривать как возможность легализовать свои доходы.

Илья Зибарев, частный инвестор:

— В нормальном государстве это обоюдно интересная история. Человек говорит, мол, я официально зарабатываю, с этого немножко официально плачу. Государство говорит: «Здорово, что вы работаете, официально платите и у вас есть какой-то статус, у нас есть взаимоотношения». А сейчас этих взаимоотношений нет.

При этом не важно, есть ли у вас помимо частных неофициальных заработков белая зарплата. В этом случае налоги с нее платит ваш работодатель, а вот за свои побочные доходы вы все равно должны отчитаться перед государством.

Например, если сдаете недвижимость. Да, теперь вы можете делать это официально и как самозанятый вместо 13% платить государству 4%. По сути, сейчас под определение «самозанятый» подпадает практически любая частная деятельность или услуги, кроме запрещенных.

Зато в законе четко прописано, чего делать нельзя:

заниматься оптовой или розничной торговлей ЧУЖИХ товаров;

работать по агентскому договору;

добывать полезные ископаемые;

торговать подакцизными товарами, а также товарами, которые подлежат обязательной маркировке;

быть наемным работником или нанимать работников.

Итак, если вы, например, домашний кондитер, парикмахер, специалист по ремонту, тамада, массажист, домработница, грумер, няня, репетитор, аниматор, визажист, переводчик, психолог, мастер маникюра, швея, да хоть всемирно известный бизнес-тренер!

То можете добровольно пока что, не принудительно, заявить о своей деятельности и стать самозанятым. Конечно, теперь придется перечислять государству 4% с дохода, полученного от услуг физлицам, и 6% от услуг, оказанных юрлицам. Зато процедура максимально упрощена. Все необходимые отчеты будут автоматически формироваться прямо в установленном приложении.

Валерия Евдокимова, HR-бизнес-партнер ИА «Банки.ру»:

— Если вы зарегистрировали себя в статусе самозанятого, то вам не нужно приобретать онлайн-кассу, вам нужно выписывать чек клиенту через приложение «Мой налог».

Более того, пока что самозанятые сами могут решать, что считать доходом. Проще говоря, какие именно суммы указывать в качестве дохода. По сути, есть вариант работать «мимо кассы». И здесь еще один важный вопрос: возможно ли отследить такую деятельность и каковы санкции?

Илья Зибарев, частный инвестор:

— Санкции — как и сейчас:если вы какой-то налог скрываете, налоговая может к вам прийти, но она должна доказать, что деньги, которые к вам поступают, — это ваш заработок. Это не так просто сделать. Поэтому по небольшим суммам налоговая, скорее всего, не будет этим заниматься, на мой взгляд.

Спорить не будем, но нет гарантий, что надзорные органы не будут проводить показательные профилактические проверки. И никаких гарантий, что это не коснется вас.

Всеволод Симаков, налоговый консультант:

— Если к вам не пришли, это значит, что вы неинтересны. Информация собирается из разных источников. Вот вы купили дорогой автомобиль — первый сигнал, к вам придут и спросят.

Ну и о цифрах. В законе предусмотрены штрафы для самозанятых за уклонение от уплаты налога. На первый раз нарушитель заплатит штраф 20% от сокрытой суммы. За повторные нарушения штраф составит уже 100% от нелегального дохода.

Вопрос: стоит ли привлекать к себе повышенное внимание органов?

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