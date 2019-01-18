18.01.2019 09:00 713

По оценке аналитиков, новогодние расходы россиян выросли впервые за четыре года. Правда, рост оказался чисто символическим — менее одного процента к уровню 2017 года. Всего за период новогодних праздников наши соотечественники потратили 1,1 трлн рублей. Ждать того, что потребительские расходы будут повышаться и дальше, не приходится. В этом году доходы россиян расти не будут из-за повышения налогов и инфляции.

Новогодние расходы россиян в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года выросли впервые за четыре года. В расчете на одного человека они составили 16 135 рублей, что на 0,23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Здесь учитываются только безналичные операции, но в силу методологии расчета они достаточно хорошо отражают общие расходы, связанные с празднованием Нового года», — пояснили в банке.

Самой большой статьей новогоднего бюджета остается еда — расходы на покупку продуктов в магазинах «у дома» выросли на 7%, а средний чек в кафе и ресторанах — на 5%. На активный отдых и спа россияне потратили в два раза больше, чем годом ранее, за счет этого средний чек в отелях и гостиницах вырос на 13%.

В целом россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн рублей. Больше всего из этого пирога досталось продуктовым супермаркетам — 27,1%. В новогодние каникулы не пользуются спросом одежда и обувь. На такие покупки приходится всего 8,4% расходов в этот период. Средний чек покупки больше всего вырос в небольших продуктовых магазинах.

«Наибольший прирост зафиксирован в магазинах «у дома». Стоимость одного похода за продуктами увеличилась на 7%. Это хорошо согласуется с общими инфляционными тенденциями: продовольственные цены в 2018 году росли с опережением (4,7% против 4,3% по индексу потребительских цен)», — говорится в материалах банка.

Ранее о том, что предновогодний шопинг побил рекорды, сообщал исследовательский холдинг «Ромир». Предновогодние расходы россиян выросли сразу на 13,2% относительно предыдущего месяца и номинально оказались самыми высокими за последние четыре года.

Отмечается, что россияне в декабре практиковали именно крупные закупки. Размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на 100 руб. по сравнению с ноябрем.

Но, по сравнению с предыдущим годом, расходы россиян выросли всего на 1,6%, что вывело «очищенные» от инфляции расходы на самый низкий уровень за те же последние четыре года. В декабрьском росте расходов виноваты не только повышенные потребительские аппетиты россиян, но и выросшие цены на многие ходовые продукты, поясняют социологи.

«Декабрьский скачок повседневных трат наших соотечественников дело привычное. Россияне закупаются перед праздниками и длинными каникулами. Причем традиционно в предновогоднем шопинге потребители делают больший акцент на продуктовых категориях. Все последние годы доля трат на продукты в общей корзине расходов поднималась до уровня 53%. И декабрь 2018 года не стал исключением», — говорится в материалах «Ромира».

В Москве расходы жителей в декабре выросли на рекордные 16%. Однако по сравнению с концом 2017 года москвичи потратились перед праздниками существенно скромнее — на 5,9%. В Санкт-Петербурге декабрьский рост расходов оказался ниже даже среднего показателя по стране и составил 11%. В годовом выражении динамика хоть и оказалась положительной (0,9%), но до уровня инфляции не дотянула почти пятикратно.

В остальных городах-миллионниках в декабре жители потратили на 14,8%, чем месяцем ранее. Однако относительно декабря 2017 года предпраздничные расходы в этом типе городов сократились на 1%. В пятисоттысячниках в декабре расходы выросли на 10,4%, а в разрезе года – на 3%.

И только в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек расходы в декабре существенно повысились и в разрезе месяца (13,7%), и в разрезе года (4,6%).

Наибольшие траты совершили россияне со средними доходами. Их расходы за месяц увеличились на 13,9% по сравнению с ноябрем. Немного от них отстали «высокодоходники» (плюс 13%). В низкодоходной группе рост расходов составил 10,8%.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ , сумма средних расходов на празднование в 2019 году составила 13 870 руб. против 14 195 руб. в 2018-м. На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5 375 руб., на новогодний стол — 4 592 руб., на турпоездки, елки, рестораны и пр. — 3 903 руб.

Подарки во многом превзошли ожидания: конфеты/спиртные напитки/деликатесы получили на Новый Год 27% опрошенных, парфюмерию/косметику/бижутерию — 24%, сувениры — 17%. Однако есть и разочарования: так, билеты в театр/на концерт и турпутевки получили только 3% и 1% соответственно, тогда как мечтал о них каждый десятый (10% и 11%).

Более двух третей россиян при этом довольны тем, как провели новогодние каникулы. Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала 69% россиян — несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (73%), свидетельствует данные ВЦИОМ.

Топ-лист наиболее распространенных видов отдыха в целом не изменился: 30% респондентов сообщили, что были в гостях (против 42% в 2018 году), 28% — гуляли на природе (против 30%), 24% — ходили на каток/катались на лыжах и др.

Заметно больше стало тех, кто провел праздники дома (с 18% до 29%). Каждый пятый (21% в 2019 году) — эта доля в последние четыре года практически не меняется — сообщил, что работал (32% среди 35-44-летних, 26% среди жителей «миллионников», кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Стоит подчеркнуть, что ждать в этом году роста потребительских расходов вряд ли приходится. В прошлом году рост реальных располагаемых доходов граждан (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) составит 0,5%, отмечал президент Владимир Путин . По прогнозам АКРА, прирост доходов населения в 2018 году будет около 0,3%. В текущем году ситуация может ухудшиться. Инфляция вырастет с 4,3% до 5-5,5%, прогнозирует Банк России .

Рост НДС с 18% до 20%, акцизов на топливо, табак и алкоголь, утилизационного сбора на автомобили, подорожание коммунальных услуг, в том числе появление отдельного мусорного сбора, повышение стоимости проезда на общественном транспорте подкосят доходы россиян.

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова , аналитик ИК «Фридом Финанс». Повышение реальных зарплат, главной компоненты реальных располагаемых доходов, уже не будет таким энергичным, как в 2018 году. Рост реальной заработной платы по итогам 2018 года ожидается на уровне 4-5%.

В 2019 году реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, тогда как реальные располагаемые доходы, скорее всего, продолжат снижение, резюмирует аналитик.