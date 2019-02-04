04.02.2019 09:20 689

Четырехдневка и сокращение рабочих часов осчастливят трудящихся, принесут пользу компаниям и мировой экономике, поэтому нужно перейти к такому формату поскорее. Так считают эксперты, выступавшие на Экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года. «Известия» выясняли, могут ли три выходных в неделю спасти мир.

Только факты

В большинстве развитых и развивающихся стран законодательно принята 5-дневная, 40-часовая рабочая неделя с нагрузкой по 8 часов в день.

На форуме в Давосе обсуждалась опция сократить не только количество рабочих дней в неделе, но и пропорциональное количество часов (с сохранением той же зарплаты).

Идея четырехдневки не является новой: она уже исследовалась учеными и испытывалась бизнесом.

Работать меньше — работать лучше?

Адам Грант, психолог из Уортонской школы бизнеса (США), подчеркивает, что концепция четырехдневки уже с честью прошла различные испытания. «Некоторые добросовестные эксперименты показали, что уменьшение рабочих часов позволяет людям лучше фокусироваться на работе. Результат такой же, а зачастую даже с более высоким качеством и креативностью. Они [сотрудники] также более лояльны к организациям, которые готовы дать им более гибкий подход к планированию своего досуга», — заявил выступавший на экономическом форуме специалист.



Экономист и историк Рутгер Брегман, также взявший слово в Давосе , согласен с Грантом. Он подчеркивает, что более короткая рабочая неделя — совершенно неноваторская мысль, а, скорее, хорошо забытая старая. «Десятилетиями вплоть до 1970-х годов ведущие экономисты, философы, социологи верили, что мы будем работать все меньше и меньше», — напоминает Брегман. Он приводит в пример Генри Форда и других крупных капиталистов былых времен, которые уже в 1920-е и 1930-е годы экспериментировали с сокращением рабочих часов и получали позитивные результаты.

Мнение специалистов подтверждается несколькими исследованиями и экспериментами , результаты которых свидетельствуют: четырехдневка делает работников более счастливыми и эффективными.

Мировой опыт

Базирующаяся в Новой Зеландии компания Perpetual Guardian занимается управлением трастами и недвижимостью. В 2018 году руководство фирмы решило протестировать четырехдневную рабочую неделю на своих 240 сотрудниках: количество часов было уменьшено с 40 до 32.

Тестирование режима продолжалось два месяца. Результаты так впечатлили Perpetual Guardian, что компания решила перейти на четырехдневку на постоянной основе.

За успехами Perpetual Guardian наблюдали в Оклендском технологическом университете. Сотрудники Perpetual Guardian поделились с исследователями своими впечатлениями. По их словам, стало получаться проводить больше времени с семьей, чаще заниматься фитнесом и готовить дома, проще находить силы для хобби. В понедельник белые воротнички возвращались к мониторам более свежими и энергичными. Им было проще сосредоточиться на обязанностях.

«В результате перехода с пятидневной рабочей недели на четырехдневную итоговая производительность не изменилась», — отметили в Оклендском технологическом университете. То есть за четыре дня сотрудники успели выполнить все то же, что ранее занимало на день больше.

Аналогичный результат получили в 2016 году в Швеции. Правда, в городе Гетеборге сокращали не количество рабочих дней, а только их длительность — до шести часов. Работники успевали выполнять свои обязанности: люди оказались вполне способны сконцентрироваться на задачах и потратить меньше времени, чтобы уйти с работы пораньше.



Конечно, такие успехи не достигаются автоматом. Например, в Perpetual Guardian разработали комплекс изменений, которые помогли бы сотрудникам экономить ценное время. Например, длительность всевозможных встреч и коллективных обсуждений сократили до 30 минут. Повесили в офисе специальные напоминания о необходимости сосредоточиться на основных задачах.

Основатель Perpetual Guardian Эндрю Барнс считает, что сам принцип рабочего контракта пора пересмотреть: оговаривать надо не количество рабочих часов, а суть и объем выполненного. «Иначе вы просто заявляете: «Я точно не знаю, чего от вас хочу, так что просто буду платить вам за проведенное на работе время», — говорит Барнс. Если человек успевает за 32 часа то, на что раньше требовалось 40, то почему бы не платить ему столько же?

Идеально для мам

Четырехдневка может быть тем фактором, который решит вопрос гендерного зарплатного неравенства.

Многие женщины работают меньшее количество часов в неделю после рождения ребенка, чтобы иметь больше времени на материнские обязанности. Такая работа оплачивается ниже (не говоря о том, что ее сложнее найти). При этом довольно часто сотрудницам-мамам все равно приходится успевать за полдня и ползарплаты сделать то, что другие делают за день и за полную ставку. И по мере взросления ребенка ситуация не исправляется: к 12-летию своего чада работающая британская мама получает в среднем на треть меньше, чем мужчина на аналогичной должности.

Укороченная неделя может позволить большему количеству мам получать полноценную зарплату и при этом чаще бывать с детьми.

А кроме того...

Люди будут меньше болеть, что снизит издержки предприятий. Например, по британской статистике, 12,5 млн трудодней безвозвратно теряются каждый год из-за нетрудоспособности, связанной с депрессиями, тревожными расстройствами и стрессовыми состояниями. В 44% случаев причиной болезни становится избыточная рабочая нагрузка.

Работать меньше экологично и экономично. Компания меньше тратит электричество, воду, а ее работники на два раза в неделю реже пользуются транспортом. Фирма на четырехдневке вносит свой вклад в борьбу с изменениями климата, оставляя меньший углеводородный след.

Мужчины, которым предоставлен трехдневный уикенд, более склонны вовлекаться в домашние дела, совместные семейные развлечения. Длинные выходные разгружают женщин и укрепляют семью.

Забытая идея

В 1930 году британский экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал , что через 100 лет будущее будет полным досуга, а не работы. Кейнс полагал, что человечество буквально не будет знать, куда деть свободное время.

Построение общества, в котором не нужно посвящать значительную часть дня труду, когда-то представлялось целью многим экономистам, философам и политическим деятелям. Еще в XIX веке американский президент Джон Адамс утверждал: он будет знать, что государство устойчиво, если его внуки будут иметь возможность изучать музыку и поэзию; да и в декларации независимости говорится о стремлении к счастью (the pursuit of happiness) как неотъемлемом праве американца.

Концепция «американской мечты», сводимая, в конечном счете, к тому, что можно добиться чего угодно, если много работать, стала популярной и далеко за пределами США. Между тем, отмечают сторонники идеи сокращения рабочих часов, сегодня самые процветающие страны — вовсе не те, где практикуется долгий рабочий день и переработки.

Многие люди любят свою работу и считают ее важной частью самореализации, а не только источником дохода. Но при этом каждый хочет проводить больше времени с близкими. Сокращенная, но более продуктивная рабочая неделя может стать идеальным балансом этих интересов.

Юлия ВЕРБИ

