13.02.2019 10:10 473

ЦБ решил с 1 апреля снизить для банков на 0,25 п.п., до 4,75%, норматив обязательных резервов по рублевым депозитам и расчетным счетам физических и юридических лиц, а также по иным обязательствам банков в рублях. Соответствующие изменения внесены в указание ЦБ «Об обязательных резервных требованиях». От норматива зависит объем отчислений банков в Фонд обязательного резервирования (ФОР), который нужен для гарантирования обязательств банков по средствам клиентов и используется для управления общей ликвидностью.

Решение снизить нормативы было принято для того, чтобы компенсировать увеличение объемов обязательных резервов из-за расширения с 1 апреля списка резервируемых обязательств банков, объясняет ЦБ. В этот список Центробанк включил все долгосрочные обязательства банков (за исключением обязательств по субординированным инструментам), обязательства перед международными финансовыми организациями, а также перед госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».

С разных обязательств банк производит определенный процент отчислений на счет в ЦБ, но с тех обязательств, которые регулятор внес в перечень, банки пока отчислений не делали, а теперь будут, поясняет старший аналитик Fitch Александр Данилов. Само по себе расширение перечня негативно сказалось бы на ликвидности сектора, но, поскольку одновременно с этим ЦБ снижает ставки отчислений по некоторым обязательствам, общий эффект будет, скорее всего, незначительным, говорит эксперт.

Влияние, с одной стороны, расширения перечня резервируемых обязательств, а с другой — снижение нормативов обязательных резервов будут зависеть от структуры пассивов каждого конкретного банка, указывает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. В среднем по сектору это может компенсировать расширение резервируемых обязательств, но ситуация неоднородна от банка к банку, поясняет он.

Возможное увеличение резервов в масштабах всей системы составит около 30 млрд руб., и это не так много по сравнению с общим объемом требований ЦБ в рамках объема ФОР (около 2,8 трлн руб.), то есть около 1%, подсчитали в Сбербанке. «Данное изменение в целом нейтрально для объема ФОР банковской системы, но для отдельных банков эффект будет зависеть от их структуры обязательств», — отметили в банке.

Включение в расчет ФОР долгосрочных обязательств увеличит их стоимость для банков. Это сделает еще более дорогим для банков выполнение требований по базельским коэффициентам ликвидности (прежде всего Н26 — норматив краткосрочной ликвидности), что окажет дополнительное повышательное давление на процентные ставки и по другим срочным инструментам, полагают в Сбербанке.

«Данные нововведения не окажут материального влияния на финансовые показатели ВТБ», — сообщили в пресс-службе банка. Для Промсвязьбанка, по предварительной оценке, сумма резерва незначительно снизится относительно действующих правил расчета обязательных резервов, говорит главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов. Для Росбанка новые правила приведут к некоторой, пусть небольшой, экономии объема создаваемых обязательных резервов, отметил финдиректор, член правления Росбанка Александр Овчинников.

Екатерина ЛИТОВА