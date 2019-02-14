14.02.2019 18:00 247

Как и предполагал «Коммерсант», совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил компромиссный вариант привлечения инвесторов в морской торговый порт Лавна в Мурманске. Крупнейшими акционерами порта с долями по 30% станут Андрей Бокарев и «Центр развития портовой инфраструктуры», еще 25% получит холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина. Новые инвесторы дадут гарантии загрузки портовых мощностей. Другую крупную сделку, по покупке Первой тяжеловесной компании (ПТК) и Brunswick Rail за 90 млрд рублей, совет директоров пока не одобрил, запросив дополнительную информацию.

Как стало известно "Ъ", обновленный состав совета директоров ГТЛК под председательством вице-премьера Максима Акимова 12 февраля одобрил сделку по новой схеме развития порта Лавна. Она предполагает, что в капитал ООО «Морской торговый порт Лавна», которое сейчас на 95% принадлежит ГТЛК и на 5% совладельцу УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрею Бокареву, войдут новые инвесторы.

В результате сделки ("Ъ" подробно описывал ее конфигурацию 7 февраля) крупнейшими акционерами Лавны с долями по 30% станут «Бизнесглобус», действующий в интересах Андрея Бокарева, и «Центр развития портовой инфраструктуры», формально принадлежащий Борису Гутцову, но, по словам собеседников "Ъ" на рынке, связанный со структурами Бориса и Аркадия Ротенбергов. Кроме того, 25% в активе получит «СДС-Уголь» Михаила Федяева и Владимира Гридина, еще 10% — «РЖД—Инфраструктурные проекты» (подконтрольна ОАО РЖД). У ГТЛК останется 5%. В рамках этой сделки порт Лавна был целиком оценен в 1,2 млрд руб.

Участники сделки и Минтранс отказались от комментариев. В ФАС сообщили, что туда ходатайства о приобретении долей в проекте еще не поступали.

На данный момент Лавна рассматривается как проект по перевалке угля мощностью 18 млн тонн в год. Он будет реализован по концессионному соглашению, 24 млрд руб. внесут инвесторы на сам порт и еще 0,9 млрд руб.— на подъездные железнодорожные пути. Бюджет даст 20 млрд руб. на железную дорогу, дноуглубление и системы навигационного обеспечения. Запуск первой очереди (9 млн тонн) намечен на конец 2020 года, выход на полную мощность — в 2021 году.

По словам собеседников "Ъ", сделка одобрена при условии, что новые инвесторы дадут юридически обязывающие гарантии загрузки порта. Кроме того, должен быть подписан документ, предусматривающий механизм восстановления контроля в порту в пользу ГТЛК, «если что-то пойдет не так».

Крупнейшие предполагаемые бенефициары, обеспечивающие гарантии грузопотоков, активно конкурируют между собой, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, напоминая, что при реализации этого проекта уже происходили изменения в структуре акционерного капитала. «В связи с этим формирование механизма, который обеспечивал бы защиту финансовых интересов ГТЛК в случае невыполнения гарантий по грузопотокам, жизненно необходимо»,— считает эксперт. По его мнению, это мог бы быть опцион в пользу ГТЛК, который позволит компании выкупить по согласованной цене долю участника, если тот не выполнит обязательства по загрузке. Эксперт отмечает, что успех проекта в значительной степени будет зависеть от того, как быстро будет сформирован итоговый пул участников и начнется строительство терминала, так как в случае затягивания данного этапа существуют риски пересмотра планов грузоотправителей.

Предполагалось, что совет директоров ГТЛК одновременно утвердит еще более крупную сделку — покупку железнодорожных операторов ПТК за 70 млрд руб. и Brunswick Rail Ильи Беляева за 20 млрд руб. У ПТК недавно уже сменился владелец: группа ИСТ Александра Несиса и другие инвесторы выкупили 100% компании у Сергея Генералова. "Ъ" писал 11 февраля, что эта сделка еще до конца не оформлена. В итоге совет директоров ГТЛК покупку не одобрил — возник ряд замечаний и вопросов, говорит один из собеседников "Ъ", и до 8 марта должна быть предоставлена дополнительная информация, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение заново.



Анастасия ВЕДЕНЕЕВА, Денис СКОРОБОГАТЬКО