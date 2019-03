Казалось бы, в современном мире спрос на бумажные деньги должен падать. Однако этого не происходит: в США, например, он растет как внутри страны, так и со стороны зарубежных покупателей. Серьезные исследования по этому вопросу начались не так давно. Здесь, прежде всего, следует отметить вклад экономиста из ФРС США Рут Джадсон. В своем докладе на конференции в Германии в 2017 году она представила развернутую картину этой проблемы, предложив методику расчета объема американских долларов, находящихся за рубежом. Так что цифры, которые зачастую фигурируют в различных публикациях на эту тему, получены благодаря усилиям именно этой женщины.

Если посмотреть на проблему с исторической точки зрения, то мы увидим следующую картину : до кризиса 1987 года доля американской валюты, находящейся за рубежом, была существенно меньше 20% от всей напечатанных в США денег. Доля купюр номиналом $100 варьировалаcь в районе 30%. Однако затем произошел стремительный рост использования долларов в других странах мира.

Принято считать, что основными потребителями наличных долларов за пределами США являются жители стран с неустойчивой финансовой системой и разного рода бизнесы, которые носят «серый» или даже криминальный характер. Тот факт, что наибольшей популярностью за рубежом пользуются стодолларовые банкноты, говорит о том, что эти деньги используются в основном как надежное средство накопления. Статистики распределения наличных долларов у населения по разным странам нет в открытом доступе. Возможно, ее вообще не существует.

Но Россия, безусловно, занимает одно из лидирующих мест среди потребителей долларов США, при этом сколько денег находится у населения на руках — определить трудно, никто такую статистику не ведет. По расчетам ЦБ, валютные вклады россиян в кредитных организациях на 1 января 2019 года составляли более 6,1 трлн рублей, что приблизительно равно $93 млрд. Если свести воедино разные оценки наличности россиян в американской валюте, то мы получим объем в $25-27 млрд. По оценкам американских банков, наличных долларов в России гораздо больше — порядка $80 млрд. Есть основания полагать, что оценки российских специалистов ближе к истине. Правда, они даны без учета эффекта санкций за последние годы и массового исхода денег россиян из европейских банков. В этой связи стоит ориентироваться на величину в пределах $35-40 млрд.

Не следует забывать и еще об одной причине массового использования американской валюты за рубежом. В своём комментарии для CNBC Николас Колас — один из соучредителей компании DataTrek Research — очень правильно заметил, что американскому правительству трудно отказаться от бизнеса, благодаря которому оно делает $99 на каждой стодолларовой банкноте, проданной за рубеж.

Угрозы для доллара

Что привлекает россиян в наличных долларах? Многое! Надежность, оперативность расчетов, отсутствие необходимости каждый раз доказывать «чистоту» своих средств и так далее. Не сомневаюсь, что многие люди просто вынуждены использовать этот метод сохранения своего капитала в связи с проблемами российских банков и трудностями в работе с зарубежными финансовыми институтами. В текущих условиях россиянину становится все сложнее найти эффективный метод сбережения и приумножения всего того, что ему удалось заработать.

Давайте сразу определимся, что если речь идет об относительно небольшой сумме наличной валюты, которая у каждого своя, то ничего страшного в том, чтобы иметь определенную «заначку», безусловно, нет. Однако если все ваши сбережения или большая их часть находятся, например, в «хрустящих бумажках», то не исключено, что со временем вы можете столкнуться с теми или иными трудностями. И, к сожалению, их немало.

Начну с самого простого и очевидного примера — о банкнотах достоинством €500. «А это к чему?», — спросите меня вы. Дело в том, что в 2018 году решением Европейского Центробанка завершился выпуск этих купюр, и в дальнейшем предполагается их постепенное изъятие из оборота. И хотя никто не установил предельных сроков, использование €500 уже сейчас во многих магазинах или ресторанах может вызвать недовольство сотрудников. А в банках, например, на Кипре у вас в обязательном порядке спросят о происхождении этих средств, прежде чем поменять их или зачислить на личный счёт. Определение председателя ЕЦБ Марио Драги, данное им еще в 2016 году, что это «купюры предназначены для противозаконных операций» работает безотказно и прочно вошло в их повседневное восприятие.

Подобные разговоры ведутся и в США. Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс еще в 2016 году опубликовал в The Washington Post статью, которую он озаглавил как It's time to kill the $100 bill («Время уничтожить стодолларовые банкноты»). Если представить себе такую ситуацию, пусть даже и гипотетически, то Россию при реализации подобного сценария в лучшем случае ждет большая паника.

Именно тогда окажется, что вы владеете валютой иностранного государства, с которым у России не самые добрые отношения. Кто будет защищать ваши интересы в этом случае? Точно не государство. Если к тому времени в стране останутся банки, которые работают с долларами, то можно будет обратиться к ним. Но при этом будьте готовы принести с собой соответствующие документы, которые будут подтверждать, что вы заработали эти деньги и заплатили с них все полагающиеся налоги. В общем, будет очень трудно и весомые потери неизбежны.

Время от времени на свет вытаскивают байку о разной ценности американских и всех остальных долларов. Имеется в виду, что те доллары, которые находятся на территории США, должны быть более весомыми (читай дорогими), а все остальные — это своеобразный «второй сорт» (читай дешевые). Разговоры на эту тему активизируются, когда американцы вспоминают о своем астрономическом государственном долге и начинают активно искать пути его уменьшения.

Нужно также иметь в виду, что со средствами в форме наличных долларов практически невозможно пройти проверку источников дохода и использовать их легально. В это трудно сейчас поверить, но вполне возможно, что через несколько лет вы не сможете этими деньгами расплатиться даже за операцию в хорошей клинике.

Могут возникнуть проблемы и с наследованием. Если речь идет о крупных суммах, то вы вряд ли сможете оставаться в правовом поле с этими деньгами. Существенно затрудняется сама процедура передачи капитала следующему поколению. Вашим детям или внукам будет сложно объяснить происхождение, скажем, миллиона долларов, полученных в наследство в виде чемоданчика с деньгами. Возможно, что кто-то из наследников даже будет вынужден отказаться от этих денег в силу своего положения, этических норм или требований профессиональной сферы.

Список возможных проблем, с которыми могут столкнуться владельцы наличных долларов, достаточно большой и не ограничивается только сказанным выше. Здесь, например, речь может идти о настоящей эпидемии поддельных денег, стремительном движение мира в сторону безналичных расчетов, инфляционных потерях и многом-многом другом.

Осторожность не помешает

Можно ли застраховать себя от рисков использования наличных долларов в крупных масштабах? В какой-то мере да, но не ждите здесь, пожалуйста, универсальных советов. Их нет и быть не может! Такой метод хранения капитала является противоестественным в современном мире и от него нужно шаг за шагом отказываться. Это трудная и кропотливая работы, как и вообще эффективное управление своим личным капиталом.

Финансовые консультанты часть сталкиваются с состоятельными людьми, которые держат большое количество наличных долларов или евро. Многие из них просто вынуждены это делать. Вот типичный пример: в силу тех или иных причин человек закрыл свои зарубежные счета и перевел деньги на родину. Дальше он распределяет их по крупным банкам, что-то инвестирует в недвижимость и весомую часть «закладывает» наличными в сейфы и/или банковские ячейки. Это его резервный фонд, деньги на «черный» день. И здесь, казалось бы, нашего безымянного героя не в чем упрекнуть.

Однако, это не совсем так. Принципиальная ошибка заключается в том, что в силу обстоятельств человек сосредоточил капитал в одной стране. Даже если вам пришлось перевести все деньги в Россию — это не означает отказа от поиска новых возможностей страновой диверсификации. Такие пути есть, хотя и требуют в нынешней ситуации больших усилий.

Есть случаи, когда бизнесмен «средней руки» принципиально не держит свои сбережения в банке, предпочитая реальные денежные купюры. Честно скажу, что, несмотря на все неудобства подобного хранения денег и возможные проблемы, эти люди редко поддаются убеждениям, что лучше делать по-другому. Многие из них не раз обжигались в российских банках и больше экспериментировать не хотят. В таких случая можно только порекомендовать немного разнообразить свои вложения, имея в виду надежные облигации, драгоценные металлы, произведения искусства и другие подобные активы.

Особого внимания заслуживают люди, которые копят деньги на обучение детей за рубежом, покупку для них недвижимости и т.д. Через 3-5 лет он могут оказаться в трудной ситуации, когда наличные доллары или евро будет практически невозможно использовать для этих целей. Здесь есть несколько приемлемых и общеизвестных рецептов, которые можно использовать в такой ситуации: например, открыть накопительные счета в российских госбанках или найти что-то подобное за рубежом. Как вариант, я бы не исключал приобретение специальных полисов для детей в европейских страховых компаниях. Для крупных сумм возможна и определенная комбинация этих подходов.

В силу сложившихся обстоятельств сейчас легче открыть счет в надежной брокерской компании, чем в зарубежном банке. Правда, это не совсем правильно с точки зрения классической теории организации личных финансов. Но жизнь вносит свои коррективы для россиян, многим из которых дорога в банки закрыта. Правда, здесь нужна одна существенная оговорка. Брокерский счет в целях накопления для детей нужно обязательно открывать и управлять им исключительно под «крылом» умного и надежного профи. В противном случае об этой возможности лучше забыть.

В общем, если вы в своей жизни делаете активную ставку на наличные доллары, то вам есть о чем подумать, и сделать это лучше сейчас, пока описанные здесь угрозы не «постучались» в вашу дверь.

Исаак БЕККЕР, Forbes Contributor