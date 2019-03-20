20.03.2019 09:30 309

У граждан, владеющих недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через пять лет, как сейчас, а через три года. Однако такое правило будет действовать лишь при условии, что это жилье единственное.

Законопроект об этом разрабатывает минфин. Вернуться к трехлетнему минимальному сроку, освобождающему граждан от уплаты налога на доход (НДФЛ) от продажи единственного жилья, поручил президент Владимир Путин. Эта мера призвана снизить налоговое бремя для россиян, у которых в собственности только одна квартира, и помочь семьям улучшить жилищные условия, рассказали "РГ — Неделе" в минфине.

Идея оправданна, говорит руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. Единственное жилье обычно не является инвестицией, поэтому и продажа редко осуществляется ради дохода. Обыч­но люди продают единственное жилье либо потому, что срочно понадобились деньги, либо хотят вместо него купить другую квартиру.

По мнению Репченко, в первую очередь законопроект поможет тем, кто недавно купил жилье, а после этого изменились семейные обстоятельства, связанные, например, с женитьбой или рождением ребенка. Конечно, есть категория людей, у которых единственное жилье является таковым только "на бумаге". Но в любом случае это вряд ли будет крупный инвестор. К тому же спекулятивных инвесторов, зарабатывающих на перепродаже жилья, сейчас почти не осталось на рынке, поскольку цены практически не растут.

Новые правила снизят налоговое бремя россиян, имеющих в собственности единственную квартиру

Подоходный налог при продаже недвижимости работает как ограничитель спекуляции жильем. Однако фактически в этом нет большого смысла, потому что жилье в России далеко не всегда дорожает, во всяком случае реально (с поправкой на инфляцию) в силу слабого экономического роста, подтверждает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Логично, что власти решили сделать послабление для собственников. Сейчас минимальный срок владения жильем, после которого платить НДФЛ при продаже не нужно, — 5 лет. Если правила на рынке диктуют продавцы (например, при высоком спросе и относительно небольшом предложении), необходимую к уплате налога сумму продавец стремится вложить в цену. Если речь идет о "рынке покупателя", эта ноша остается на собственнике реализуемого жилья, поясняет Литинецкая. Новая норма снимет это противоречие и отчасти ускорит оборот жилья на вторичном рынке. Объем предложения на вторичном рынке может несколько увеличиться, согласен Олег Репченко. Люди, которые имеют жилье в собственности три года и хотели подождать до безналогового срока перед продажей, могут выставить свои квартиры на рынок быстрее. Однако это вряд ли приведет к взрывному росту объемов.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Юлия Кривошапко



Юлия КРИВОШАПКО

