Рубль умеренно дорожает в пик уплаты налогов и после расследования Мюллера

25.03.2019 10:50 409

Рубль утром понедельника показывает умеренные положительные изменения, и на его стороне сегодняшний пик уплаты налогов с учетом привлекательного для экспортеров текущего рыночного курса, а также ситуация на рынке форекс, где валюты-аналоги приходят в себя после пятничного снижения.

Формально на его стороне также отсутствие обвинений в сговоре администрации Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании в США 2016 года по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, что снижает уровень неопределенности, однако обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в президентские выборы США сохранились.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,53, и рубль растет на 0,2 процента от уровней закрытия пятницы, по итогам которой он потерял в цене 1,2 процента.

Официальный курс ЦБР на понедельник — 63,77, что может привлекать экспортеров продавать выручку расчетами "сегодня" по гораздо более высоким рыночным курсам (64,52).

К евро рубль дорожает также на 0,2 процента, до 72,95.

На понедельник приходится пик российского мартовского налогового периода — сегодня пройдет уплата НДПИ, НДС и акцизов, но в текущем месяце еще и значителен по объему налог на прибыль, уплачиваемый 28 марта.

На рынке нефти базовые сорта в минусе с начала дня, Brent теряет полпроцента и оценивается $66,72.

Пара евро/доллар на форексе показывает минимальные изменения, котировки вблизи $1,1310.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ