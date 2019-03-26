26.03.2019 10:00 574

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований банка «Траст» на 205 млрд руб. к компании «Рост Инвестиции» — структуре Рост Банка, санировавшегося с 2014 года Бинбанком Микаила Шишханова, передал корреспондент РБК из зала суда.

По версии «Траста», из Рост Банка за десять дней до санации Бинбанка в сентябре 2017 года под видом увеличения уставного капитала «Рост Инвестиции» были выведены 205 млрд руб. Компания «Рост Инвестиции» на полученные от Рост Банка деньги приобрела ценные бумаги офшорных кипрских компаний, конечными бенефициарами которых были Микаил Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие, заявляла на суде представитель «Траста». Деньги, полученные за ценные бумаги, оказались на счетах этих фирм в иностранных банках, а компании в течение полугода были ликвидированы.

В связи с этим «Траст» просил суд признать сделку по увеличению уставного капитала «Рост Инвестиции» недействительной и взыскать 205 млрд руб. в свою пользу. Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы были привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Рост Банк к настоящему времени объединен с «Трастом», на базе которого ЦБ создал банк плохих долгов для аккумуляции проблемных активов санируемых банков, ответчик в лице «Рост Инвестиции» также принадлежит «Трасту».

Позицию «Траста» в суде поддержал представитель ЦБ: «По мнению Банка России, данная сделка (об увеличении уставного капитала) не имела экономической целесообразности, что может говорить, что данная сделка была направлена на вывод капитала банка».

Но представители Шишханова и Гуцериевых ее оспорили. По их мнению, в текущем судебном разбирательстве не надо рассматривать сделки, которые последовали за сделкой по увеличению капитала «Рост Инвестиции». «Обстоятельств, которые бы говорили о том, что первоначальная сделка была порочна, нет», — сказал, в частности, представитель Шишханова. Стоимость уставного капитала «Рост Инвестиции» после сделки увеличилась на 205 млрд руб., указал он.

«Если приобретается топор для совершения преступления, то сама сделка по приобретению топора — она нормальная, это классический пример из Гражданского права», — подчеркивал представитель Шишханова, указывая, что последовавшие за увеличением капитала сделки нужно оспаривать отдельно и нельзя признать их недействительными за счет признания первой сделки недействительной.

Судья принял решение отказать в требованиях «Траста», резолютивная часть решения будет обнародована позднее.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ