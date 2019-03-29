29.03.2019 09:50 364

Проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин, с которым связалась редакция Business FM, был краток.

Евгений Чичваркин

предприниматель

«Если человек беженец, как я, то российской налоговой службе до моих счетов и до моих всех передвижений денег путь абсолютно давно закрыт».

Для тех, кто постоянно живет в Лондоне и годами не появляется в России, действительно все останется, как прежде. Статус налогового резидента РФ они потеряли. И никакого обмена информацией по этим людям между налоговиками двух стран давно уже нет. Объясняет житель Лондона глава юридической компании «Гололобов энд партнерс», бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов.

Дмитрий Гололобов

глава юридической компании «Гололобов энд партнерс»

«На россиян это никак не влияет, потому что переехавшие в Лондон являются налогоплательщиками Британии, и по ним они ничем не обмениваются, естественно. Как я и мои знакомые, заполняю за прошлый год по запросу банка, что мы являемся налогоплательщиками Великобритании, и, соответственно, ничего про нас в Россию не надо отправлять. Так и будет».

ФНС России сообщила, что тесно сотрудничает с британскими коллегами. А сообщения о том, что информация о лондонских счетах российских налоговых резидентов не будет передаваться в ФНС, не соответствуют действительности.

Передаваться она действительно будет, но не в автоматическом режиме, а по запросу. Сколько на это нужно усилий рассказал нам действующий сотрудник ФНС, пожелавший остаться анонимным.

«Чтобы официально отправить запрос на предоставление какой-либо информации по иностранной зоне там, по кипрским офшорам и так далее, нужно собрать огромный вал данных на территории России. То есть, надо провести серьезнейшую работу, чтобы всю эту информацию укомпоновать в международный запрос. Этот запрос тебе необходимо, скажем так, отстоять в вышестоящем налоговом органе, чтобы он, в дальнейшем, переправил его более вышестоящему налоговому органу и только после этого, возможно, если там посчитают нужным, то только после этого его направят. Лично мне получить информацию так и не удалось, но моим коллегам через какое-то время, может быть, года через полтора удавалось».

С чем связано решение Лондона прекратить автоматический обмен налоговой информацией с Москвой? Размышляет британский бизнесмен, глава White Swan Consulting Ник Ривз.

Ник Ривз

глава White Swan Consulting

«Время покажет. Возможно, это очередной виток конфликта. Кажется, Британии нравится провоцировать Россию. Но большого смысла это не имеет. Потому что будь Британия против русских людей или против русских денег, то она бы никак не приветствовала их у себя, не создавала бы для них благоприятных условий. В моем представлении это крайне странно и, возможно, это не очень правдиво».

Теперь ФНС России не сможет получить информацию за прошлый год о британских счетах российских налогоплательщиков без отдельного запроса Лондона. Но Великобритания может в любой момент передумать и вернуть Россию в список юрисдикций, с которыми идет автоматический обмен налоговой информацией.

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ

