28.03.2019 12:30 9

Прием российских платежных карт "Мир" в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"). Соответствующее соглашение между платежной системой "Мир" и UzCard подписано на полях Международного финансово-экономического форума государств — участников СНГ.

Договор предусматривает организацию приема карт "Мир" в инфраструктуре банков — участников платежной системы UzCard до конца 2019 года.

Планируется, что продолжением взаимодействия двух платежных систем станет обеспечение приема карт UzCard в инфраструктуре российских банков — участников платежной системы "Мир". Кроме того, сотрудничество платежных систем двух стран позволит UzCard использовать технологии платежной системы "Мир", в том числе — выпускать свои карты с платежным приложением "Мир".

В конце 2018 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщала, что Банк России собирается расширить список стран, которые принимают карту "Мир".

По ее словам, на пространстве ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия) платежная система "Мир" работает в рамках разных форм сотрудничества. В частности, с Арменией возможность использование платежной системы "Мир" уже реализована, а с Киргизией реализация аналогичного проекта завершается. Также подписана детальная дорожная карта с белорусской платежной системой "Белкарт". В Казахстане нет собственной национальной платежной системы, поэтому платежная система "Мир" работает с отдельными банками индивидуально.

Бакина добавила, что подобная работа будет вестись и с другими странами, которые пользуются популярностью у российских туристов, в частности, с Турцией, Таиландом, ОАЭ, Вьетнамом и др.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

В январе 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что объем эмиссии карт "Мир" достиг примерно 53 млн шт.