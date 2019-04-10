10.04.2019 13:30 557

Американец Майкл Калви почти два месяца назад оказался в СИЗО «Матросская тишина» по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Его арест вызвал широкий резонанс в бизнес-сообществе. В поддержку инвестора высказались несколько миллиардеров. А глава РФПИ лично поручился за него. Сегодня следствие предложило смягчить Калви меру пресечения и перевести его под домашний арест.

Следствие попросило Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. По словам Царевой, ходатайство суд рассмотрит в четверг, 11 апреля.

Калви находится в СИЗО «Матросская тишина» почти два месяца. Он был арестован в середине февраля сроком до 13 апреля.

По делу Калви были арестованы еще пять человек — директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер инвестфонда по финансовому сектору француз Филипп Дельпаль, еще один партнер инвестфонда Ваган Абгарян, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Срок ареста одного из фигурантов дела — Дельпаля — во вторник суд продлил на три месяца.

Все они обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok через кипрскую компанию Evison Holdings контролирует 51,6% акций этого банка. Бывшему владельцу банка «Юниаструм» Артему Аветисяну через компанию Finvision Holdings принадлежит еще 32,02%. У члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова — 4,8%. Как писал ранее Forbes, Юсупов — ключевая фигура во всех проектах Аветисяна, и у него много статусных знакомых.

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

