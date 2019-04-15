15.04.2019 08:30 549

Государство может выделить 40 млрд рублей на помощь застройщикам под новые проекты. Ее предоставят в связи с переходом с 1 июля на систему счетов эскроу. Поддержка произойдет через докапитализацию банка Дом.РФ, который выдаст участникам рынка кредиты. Эксперты считают, что названной суммы может и не хватить для покрытия потребностей в новом жилье.

О предусмотренной докапитализации рассказал «Известиям» в кулуарах Международного арктического форума замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, пока размер финансирования точно не определен, названную сумму — порядка 40 млрд — выдадут, возможно, в несколько этапов.

— Идут проектировки, вопрос обсуждается, — сказал Никита Стасишин.

Докапитализация будет оформлена через внесение поправок в закон о бюджете, уточнил замглавы Минстроя. В Минфине отметили, что поправки будут рассмотрены и приняты в течение весенней сессии Госдумы.

А хотят триллион

С 1 июля застройщики должны перейти на проектное финансирование с использованием специальных счетов эскроу. Соответствующие законодательные поправки были разработаны и приняты для защиты дольщиков, за счет авансовых платежей которых в значительной степени обеспечивается потребность отрасли в денежных средствах. Фактически именно граждане принимают на себя все риски, связанные с недостроем и дефолтами при строительстве. Изменение существующего ныне порядка было задумано с целью защитить граждан, инвестирующих в строительство жилья.

Новый механизм предусматривает, что средства дольщиков будут поступать не напрямую застройщику, а аккумулироваться на счетах эскроу. Воспользоваться этими средствами компания сможет только после получения гражданами жилья. Финансировать строительство застройщики могут за счет собственных средств и кредитов. Предполагается, что именно привлеченные у банков средства на 90% обеспечат фондирование девелоперов (сейчас на 79% отрасль финансируют дольщики).

Реформа, защищающая интересы граждан, может сильно ударить по строительной отрасли, к такому выводу пришли специалисты «Эксперт РА». По мнению аналитиков агентства, в течение трех лет для поддержки девелоперов понадобится до триллиона рублей. Сейчас для застройщиков уже предусматривается несколько поблажек. Например, если проект выполнен на 30%, то достраивать его и после 1 июля можно будет по старым правилам без использования счетов эскроу. Докапитализация Дом.РФ рассчитана на поддержку новых проектов. Но хватит ли 40 млрд рублей?

— Объем будущей потребности отрасли во внешней поддержке оценивается нами в 1 трлн рублей на три года, поэтому докапитализации Дом.РФ в объеме 40 млрд рублей явно будет недостаточно. В последующем, скорее всего, потребуются новые денежные вливания, — считает ведущий аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Николай Власов.

По его словам, наиболее вероятно, что за кредитами в Дом.РФ под гарантии будут обращаться застройщики третьей и четвертой категории кредитного качества, у которых возникнут проблемы с прямым получением кредитов.

— Минимальный резерв по кредитам таких застройщиков для банка — 10% и выше. То есть теоретический потолок кредитного риска по гарантиям до 400 млрд рублей при капитале в 40 млрд, — сказал представитель «Эксперт РА».

Пять банков

О просьбе докапитализировать Дом.РФ к президенту Владимиру Путину на съезде РСПП в середине марта обратился председатель совета директоров и владелец корпорации «Баркли» Леонид Казинец. По его словам, сейчас «мало банков, которые открыты к застройщикам».

Президент попросил Минфин рассмотреть вопрос.

Эксперты отмечают, что на данный момент действительно не так много банков готовы сотрудничать с застройщиками по новой системе.

— На сегодняшний день из 62 банков только 30 заявили о возможности реализации механизма проектного финансирования, но реально работают только пять — Дом.РФ, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Открытие». По словам самих застройщиков, они идут именно в эти банки, поскольку остальные организации хотя и готовы сотрудничать, но у них не отлажены бизнес-процессы по предоставлению услуги, они честно предупреждают, что будут на девелоперах обкатывать механизм, — подчеркнул член комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Скриванов.

Он также отметил, что, проанализировав большое количество презентаций разных кредитных организаций, ни в одной не обнаружил четкой функциональной модели, которая позволяла бы застройщику пошагово представить действия, которые он должен совершить.

Что касается докапитализации банка Дом.РФ, то депутат считает, что пока нет практики, которую можно было бы анализировать.

— Вопрос обсуждался, — сказал Дмитрий Скриванов. — Дом.РФ сейчас активно начинает работать с застройщиками и регионами, но в июне–июле может появиться практика, на основании которой возможны решения о сумме докапитализации,

В банке Дом.РФ «Известиям» сообщили, что проектное финансирование в их организации подходит как для некрупных застройщиков, так и для больших проектов и каждый рассматривается индивидуально.

— Кроме того, Дом.РФ разработал стандарты для застройщиков. Это рекомендации к действиям в новой парадигме финансирования. При следовании положениям документа компания может рассчитывать на высокую категорию оценки кредитоспособности, что позволит получить приемлемые условия кредитования, — подчеркнули в пресс-службе банка.

На данный момент в кредитной организации на рассмотрении находятся 743 заявки девелоперов на проектное финансирование на общую сумму 747 млрд рублей.

Анна КАЛЕДИНА

