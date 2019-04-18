18.04.2019 13:00 297

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

К началу туристического сезона карточки будут принимать в 6,5 тыс. банкоматов и в 10 тыс. интернет-магазинов, а также более чем в 40 тыс. торговых точек, заявили в НСПК.

«Внедрив возможность обслуживания карт «Мир» в устройствах Ишбанка, мы также предоставляем нашим гостям из России возможность с комфортом приобретать авиабилеты, оплачивать проживание в отелях, совершать покупки и снимать наличные 24/7 в обширной сети банкоматов по всей стране», — заявил заместитель гендиректора турецкого банка Ялчын Сезен.

НСПК была создана после того, как в 2014 году Visa и Mastercard отказались обслуживать карты российских банков, попавших под санкции США и ЕС. Первые карточки были выпущены в конце 2015 года. С июля 2018 года зарплаты бюджетников в России стали начисляться на карты «Мир». В будущем правительство намерено перевести на эти карты социальные пособия, включая выплаты безработным.

По итогам 2018 года карты «Мир» увеличили свою долю на рынке с 12,5 до 24,5%, доли Visa и Mastercard сократились до 39,5% и 36% соответственно.