22.04.2019 09:30 741

Басманный суд Москвы вечером 19 апреля отправил под домашний арест одного из богатейших бизнесменов России, бывшего бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина. Несколькими часами ранее предпринимателя задержали сотрудники Следственного комитета. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Согласно ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России, Хотину грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, экс-акционер «Югры» похитил у банка 7,5 млрд рублей. Эта сумма более чем в двадцать раз меньше, чем дыра в капитале «Югры» в 160,9 млрд рублей, обнаруженная Центробанком после отзыва лицензии у банка в 2017 году.

Прокуратура не помогла

«Югру» связанные с Хотиным менеджеры купили за 6 млрд рублей в 2013 году (Хотин признал свой статус бенефициара позднее). После этого банк пережил резкий взлет — и уже в 2015-м вошел в число двадцати самых быстрорастущих банков страны: активы учреждения при новых акционерам подскочили в 26 раз. «Югра» активно «пылесосила» рынок вкладов и вела агрессивную рекламную кампанию этих продуктов. Вклады превратились в основной источник фондирования «Югры», при том что в те же годы банк активно наращивал кредиты компаниям: в 2015-м их объем достиг 113 млрд рублей — уровня, близкого к показателям топ-20 российских банков. Уже тогда участники рынка подозревали, что «Югра» активно кредитует проекты, связанные с собственными акционерами, писали «Ведомости» . Центробанк, однако, долгое время не предпринимал активных действий по ограничению активности «Югры».

Первым тревожным звонком стали технические сбои с выдачей вкладов в апреле 2017 года. Тогда ЦБ ввел в «Югре» временную администрацию. Регулятор объяснял этот шаг обнаружением признаков, указывающих на манипуляции со средствами клиентов, техническим исполнением своих предписаний и отсутствием возможностей у акционеров решить проблемы банка.

Затем произошел беспрецедентный случай в истории банковского сектора России: за «Югру» вступилась Генпрокуратура. Надзорное ведомство опротестовало действия ЦБ, назвав их необоснованными и вредными для бюджета в свете расходов на страховые выплаты вкладчикам. Несмотря на конфликт, временная администрация осталась в «Югре».

Через двадцать дней ЦБ и вовсе решил отозвать лицензию у банка. Хотин пытался «отбить» актив: в случае восстановления лицензии он обещал появление в совладельцах саудовского принца аль-Валида ибн Талала, чье состояние Forbes оценивает в $18,7 млрд, а также оспаривал решения регулятора в суде. Иски выиграл Центробанк.

Настырный регулятор

Временная администрация за 2017-2018 годы шесть раз обращалась в Следственный департамент МВД с просьбой наказать виновных в проблемном наследии «Югры», следует из отчета регулятора. Причем в пяти случаях никакой реакции от правоохранительных органов ЦБ не дождался. Но регулятор был настойчив: уголовное дело, фигурантом которого 19 апреля стал Хотин, было возбуждено после письма председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной — об этом стало известно на заседании Басманного суда по выбору меры пресечения для экс-акционера «Югры», сообщил РБК. Также в деле есть письмо от Агентства по страхованию вкладов и заявление от вкладчика банка, имя которого судья не назвала.

ЦБ настырно добивался возмездия, поскольку испытывал проблемы с возвратом кредитов, выданных до ввода временной администрации. В октябре 2018-го первый зампред ЦБ Сергей Швецов писал председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, что компании-заемщики, которые были должны «Югре» почти 270 млрд рублей (это почти весь кредитный портфель банка), в массовом порядке ликвидируются и банкротятся. «Вероятность того, что эта группа требований управляется единым бенефициаром, а банкротство служит единой цели, велика», — констатировал тогда в комментарии РБК партнер FMG Group Николай Коленчук.

Последний виток конфликта вокруг «Югры» пришелся на 18 апреля. Тогда АСВ решил перенести собрание, на котором должен был быть сформирован комитет кредиторов банка, писал «Коммерсант». По информации издания, наибольшее число голосов в итоге собрал глава «союза вкладчиков» Николай Николаев, выступавший в интересах бывшего менеджмента банка. Кредитный портфель «Югры» практически не обслуживается, констатировал при этом представитель АСВ.

Представитель ЦБ в ответ на просьбу Forbes прокомментировать уголовное дело против Хотина предложил изучить отчет о работе временной администрации «Югры». Представитель АСВ отказался от комментариев.

Малая часть «дыры»

Почему, если ЦБ оценивает «дыру» в капитале «Югры» почти в 161 млрд рублей, Хотину инкриминируется хищение «всего лишь» 7,5 млрд рублей? Как правило, в постановлении о возбуждении уголовного дела указывается сумма ущерба, которая является «уже установленной, явной, а не реальной», объясняет партнер юридической компании FMG Group Михаил Фаткин.

«Обычно в ходе расследования, после проведения финансовых экспертиз и допросов свидетелей сумма увеличивается. Итоговая сумма озвучивается в обвинительном заключении», — добавляет эксперт.

Особо крупный размер хищения по статье 160 УК начинается от 1 млн рублей, напоминает партнер TA Legal consulting Иван Тертычный. По его словам, банкротство банка и наличие у него «дыры» еще не означает, что средства были похищены — они могли «растаять» из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры или неверной оценки рисков. «Но если правоохранительные органы решили арестовать бывшего бенефициара банка, то, скорее всего, у них есть веские доказательства, что была именно умышленная растрата средств», — подытоживает собеседник Forbes.

Загадочные бизнесмены со связями

Алексей Хотин — один из самых таинственных предпринимателей России: широкая аудитория впервые увидела его лицо на кадрах Следственного комитета 19 апреля.

Он приехал в Россию из Белоруссии еще в 1990-х и вместе с отцом Юрием взялся за строительство настоящей бизнес-империи. Состояние Хотина оценивается журналом в 2019 году в $700 млн. Основной капитал — около 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве, включая отель Four Seasons Moscow. «Ведомости» связывали с Хотиным ТЦ «Горбушки двор», БЦ Orlikov, ТЦ «Модная галерея и другие объекты. Также Хотин владеет нефтяными активами — в 2012 года он купил компанию «Дульсима» у Сбербанка, а в 2013-м — долю в Exillon Energy. Позднее структуры предпринимателя также взяли под контроль компании «Иреляхнефть» и «Синтез».

Хотин очень долго не обнаруживал причастности к «Югре», из-за чего ЦБ даже не давал банку визы на госпомощь в рамках программы реабилитации отрасли после кризиса 2014 года. Впервые его имя в составе акционеров появилось в начале 2016 года — через долю в 0,48% акций банка. Также в списке аффилированных лиц появилась компания Radamant Financial AG, контролирующая 52,4% акций. Ее бенефициаром СМИ называли Хотина.

Кредитовали империю Хотиных Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Глобэкс» и сама «Югра», писали «Ведомости» со ссылкой на данные залогов в банках. С Альфа-банком у Хотина даже вышел конфликт: банк потребовал досрочно погасить 2,6 млрд рублей на фоне ухудшения финансового положения кредитор, но спор окончился мировым соглашением.

Ранее Forbes писал со ссылкой на источники, что среди покровителей Хотина может значиться экс-спикер Госдумы Борис Грызлов. «Югра» до 2016 года была основным спонсором Ночной хоккейной лиги, основанной в 2011 по инициативе Владимира Путина.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Георгий ПЕРЕМИТИН, Forbes Staff

