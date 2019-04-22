22.04.2019 10:30 706

Национальная система платежных карт (НСПК), созданная Центробанком в 2014 году на фоне угрозы жестких экономических санкций Запада, задумалась о выходе на зарубежные рынки, куда путешествуют российские туристы, сказал в интервью Рейтер глава НСПК Владимир Комлев.

НСПК эмитировал более 56 миллионов карт Мир, заняв чуть более 20 процентов российского рынка, где доминируют Visa и MasterCard. НСПК объявила в четверг, что начинает прием карт Мир в Турции, договорившись об этом с турецким Isbank.

Компании, по словам Комлева, интересен выход "в страны, куда велик туристический поток из России или проживает много россиян, у которых сохранилось гражданство".

По его словам, компания будет договариваться с крупными локальными игроками, "чтобы снятие наличных с карты Мир и оплата ею не превращалось в квест".

Сложнее всего, где рынок поделен равномерно между крупными игроками, сказал он, однако компания считает важным инвестировать в международное присутствие.

"Мы хотим, чтобы в ближайшие три года с картой Мир можно было смело пользоваться в странах, куда привыкли ездить россияне", — рассказал он.

По данным Ростуризма, самыми популярными туристическими направлениями в 2017 году были Турция, Абхазия, Финляндия, Китай, Эстония и Германия.

Кроме того, в приоритете — взаимодействие с крупнейшими онлайн-сервисами, указывает он: системами бронирования и авиакомпаниями. "Однако здесь сильно смешались бизнес и геополитика, поэтому реализовать его тоже не так просто, как хотелось бы". — признает Комлев.

Новые партнеры

Непросто компании дались и новые партнерства на рынке мобильных платежей.

"Мы реализовали возможность привязать карту Мир в Samsung Pay. С Apple договориться пока не удалось, так как они реализуют параллельно много проектов и в приоритете сейчас другие", — сказал Комлев.

Чтобы не ждать в очереди к крупным корпорациям, НСПК сделала собственное решение – Mir Рay. По словам Комлева, это — первый сервис, который принадлежит именно платежной системе, и не зависит от других компаний.

"Как только мы объявили о его запуске, отношение к Миру сильно изменилось, появился интерес со стороны других мобильных платежных сервисов. Мы рассказали им, как все устроено, что мы умеем, кто-то нам подтвердил заинтересованность в сотрудничестве, кто-то пока взял паузу для обсуждения", — сказал он.

Сейчас доля Мира превышает 20 процентов, и каждый новый процент рынка будет даваться тяжелее – все большими усилиями и ресурсами, признает Комлев.

В 2015 году главный куратор НСПК, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор рассчитывает, что компания займет в будущем существенную долю рынка — "порядка 30-40 процентов".

Долю в 30 процентов, по словам Комлева, компания рассчитывает занять в рамках нашей трехлетней стратегии, а дальнейший рост потребует чуть больше времени.

Татьяна ВОРОНОВА, Габриэль ТЕТРО-ФАРБЕР

Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА