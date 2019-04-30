30.04.2019 09:20 358

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании по обязательствам ООО КБ «БФГ-Кредит» с девяти контролировавших банк лиц 41,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований контролировавшими БФГ-Кредит лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, считает АСВ.

«В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — считает АСВ. Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 30 сентября 2016 года признал ООО КБ «БФГ-Кредит» несостоятельным (банкротом).