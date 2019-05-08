Объем купюр 2000 рублей в обороте вырос в 16 раз за год

08.05.2019 10:20 461

По итогам 2018 года купюра 2000 руб. заняла третье место по удельному весу во всем обороте наличных денег в России, следует из годового отчета Банка России.

На 1 января 2018 года в наличном обороте находилось двухтысячерублевых купюр на сумму 27,7 млрд руб., а на 1 января 2019 года — уже на сумму 447 млрд руб. Число новых банкнот достоинством 2000 руб. выросло тем самым в 16 раз. Удельный вес их во всем обороте вырос с 0,3% до 4,4%.

Первое место с 74,9% удельного веса занимают купюры 5000 руб., второе место с 16,3% — купюры 1000 руб.

Купюра 2000 руб. с изображением Владивостока была введена в обращение в октябре 2017 года вместе с купюрой номиналом 200 руб. с изображением Крыма. Объем последней в обращении вырос за год еще сильнее — в 24 раза — но в удельном весе «крымская» банкнота занимает пока скромные 0,3%.

В целом же, по данным ЦБ, за год денежная масса банкнот выросла на 8,1%, до 10,22 трлн руб. Растет число купюр номиналом 200, 2000 и 5000 руб. Число купюр номиналом 10, 50, 100, 500 и 1000 руб. сокращается.

В течение прошлого года банкноты номиналом 10 руб. продолжали заменяться монетами аналогичного номинала, следует из отчета ЦБ. Объем десятирублевых монет в обращении вырос за год на 7,3% и достиг 6,27 млрд штук (или 62,67 млрд руб.). Десятирублевых купюр к концу прошлого года в обращении оставалось лишь 385 млн штук. При этом в обращении остались и банкноты номиналом 5 руб. — их ЦБ насчитал 7 млн штук на сумму 35,6 млн руб.