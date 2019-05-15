15.05.2019 19:15 313

Минпромторг планирует выделить еще 656,8 млн рублей на поддержку спроса в автопроме. В апреле автопродажи упали второй раз с начала года. При этом в министерстве не готовы расширять действие льготных программ автокредитования на машины небюджетного сегмента, хотя ранее на рынке говорили, что узконаправленная поддержка не обеспечит возвращения рынка в плюс. Дополнительно выделенные средства также вскоре будут исчерпаны, но в Минпромторге говорят о возможности в дальнейшем рассмотреть новое финансирование.

В рамках весенней корректировки бюджета Минпромторг рассчитывает, что на реализацию программ льготных автокредитования и автолизинга (ориентированы на сегмент коммерческой техники) будет дополнительно выделено 656,8 млн руб., сказали "Ъ" в министерстве. Таким образом, бюджет программы льготного автокредитования составит 3,4 млрд руб. (сейчас 3 млрд руб.), льготного автолизинга — около 5,2 млрд руб. (сегодня 4,9 млрд руб.). При этом, согласно проекту изменений в бюджет, на льготный автолизинг дополнительно предполагается выделить 256,8 млн руб., на автокредитование — 200 млн руб.

В Минфине подтвердили "Ъ", что возможность выделения дополнительных средств на программы льготных лизинга и автокредитования прорабатывается в рамках весенней корректировки федерального бюджета на 2019 год.

Объемы госсубсидирования авторынка ежегодно снижались, и в итоге в 2019 году субсидии на льготный автолизинг были исчерпаны через месяц после запуска программы. А в конце апреля банки приостановили выдачу автокредитов с господдержкой, но 7 мая некоторые банки возобновили их оформление. Отметим, что, например, субсидий на автокредитование в 2018 году было выделено в три раза больше — 9,2 млрд руб., но этих средств хватило только до мая. Впрочем, в Минпромторге говорят, что господдержка спроса в автопроме сегодня не приостановлена.

В министерстве сообщают, что в марте-апреле по программам льготного автокредитования реализовано более 38 тыс. машин, отметив, что динамика рынка в разных сегментах неоднородна: так, рост производства бюджетных автомобилей с начала года стабилен и составляет около 4–5%.

Отметим, что помимо сокращения финансирования в 2019 году усложнился доступ концернов к программам господдержки — в 2019 году, в частности, была снижена с 1,5 млн руб. до 1 млн руб. стоимость автомобиля, который можно приобрести по программам.

В итоге узконаправленная и сокращенная поддержка не смогла поддержать спрос — и апрель завершился вторым за год падением продаж. Поддержка среднего и дорогого ценовых сегментов за счет бюджетных средств не является приоритетом, считают в министерстве. Но «при необходимости» вопрос дополнительного финансирования будет решаться в рамках бюджетного процесса, заключили в Минпромторге.



Ольга НИКИТИНА