17.05.2019 09:10 305

Благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами в следующем году. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия». Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году увеличатся на 2,9%, отмечается в докладе. Кошельки граждан будут пополняться за счет увеличения зарплат в частном секторе, отмечают авторы исследования. Оценка ИНП РАН оказалась оптимистичнее прогноза Минэкономразвития, где ожидают роста доходов в следующем году всего на 1,5%. Тем временем эксперты считают, что показатель и вовсе не превысит 1%. По их словам, причиной тому станет замедление темпов роста российской экономики.

Сошлись в росте

В следующем году уровень жизни россиян улучшится, следует из доклада ИНП РАН. В 2020-м рост реальных доходов граждан составит 2,9%. Причиной тому станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, а также повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024-го, пояснил один из авторов исследования, заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. Впрочем, к 2021 году увеличение доходов замедлится до 2,1%.

Оценка ИНП РАН несколько оптимистичнее, чем у Минэкономразвития, которое в апреле ухудшило свой прогноз по благосостоянию населения. Ведомство рассчитывает, что доходы граждан вырастут в 2020-м на 1,5%. Впрочем, относительно доходов по итогам 2019 года мнения Минэкономразвития и ИНП РАН совпадают: ожидается, что рост составит 1%.

Впрочем, это отнюдь не самые высокие показатели. В докризисных нулевых увеличение доходов граждан составляло вплоть до 10% ежегодно.

При этом в планах правительства сократить численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в два раза, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплаты работников организаций бюджетной сферы, а также социальных выплат и пособий.

В своем прогнозе ИНП РАН использовал уже новую методику Росстата по расчету доходов населения, отметил Александр Широв.

Рост нам только снится

Впрочем, другие опрошенные «Известиями» эксперты не видят особых предпосылок для улучшения уровня жизни граждан в среднесрочной перспективе. Причиной тому будут низкие темпы роста ВВП, считают аналитики. По прогнозу Минэкономразвития в 2019 году он составит 1,3% из-за повышения НДС с 18 до 20%, сказала руководитель аналитического департамента компании ФинИст Катя Френкель. По ее оценке, в будущем году показатель роста экономики может оказаться в диапазоне 1,7–2%. Однако случится это при условии роста цен на нефть и отсутствии внешних шоков.

С ней солидарен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, в следующем году рост доходов населения не превысит 1%. Из-за всплеска инфляции, вызванного увеличением НДС с 1 января, ожидать роста реальных доходов граждан в нынешнем году не стоит, отметил он. По его словам, расчеты Росстата не отражают настоящего потребления среднего домохозяйства. Так, например, не предусмотрены расходы на интернет, мобильный телефон, а посещение театра или кино запланировано всего один раз в год, отметил Алексей Антонов.

В 2019 году рост доходов населения в лучшем случае будет нулевым, а в будущем году не превысит 1%, прогнозирует эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его мнению, один из главных барьеров для улучшения благосостояния граждан — высокое участие госсектора в экономике, где производительность труда ниже, чем в частных компаниях. Счетная палата в прошлом году зафиксировала: доля государства в экономике составляет 48%, сказал Нарек Авакян. Между тем ФАС недавно и вовсе заявила, что эта цифра перевалила за отметку 50%.

Без развития и роста частного сектора ни о каком увеличении реальных зарплат и доходов населения говорить не приходится, согласился Алексей Антонов. Повысить уровень жизни граждан могла бы либерализация законодательства и контроля малого бизнеса, налоговая амнистия и повышение производительности труда через создание специальных высокопроизводительных рабочих мест, считает эксперт.

В послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин назвал ряд наиболее уязвимых к снижению доходов групп населения. Он предложил расширить льготы для многодетных семей, удвоить пособие по уходу за детьми-инвалидами и ввести ипотечные каникулы для тех, кто лишился дохода. По оценке министра финансов Антона Силуанова, все дополнительные меры поддержки населения обойдутся бюджету примерно 120 млрд рублей в год.

Ирина БАДМАЕВА

