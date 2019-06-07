Суд в рамках банкротства Ананьева отказал в аресте его имущества на 2,8 млрд рублей

07.06.2019 10:10 247

Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве бывшего владельца ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

В ходатайстве конкурсного управляющего ООО «Зерновая компания «Настюша» (заявитель по делу о банкротстве банкира) говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 миллиарда рублей.

В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах банков «Возрождение» и Промсвязьбанке, а также 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.

Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.

Кроме того, столичный арбитраж 29 мая удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 миллиарда рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 миллиарда рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка. Ранее рассмотрение иска банка суд назначил на 7 июня.

Арбитражный суд Московского округа в августе 2018 года по заявлению Промсвязьбанка арестовал акции ПАО СК «Росгосстрах» общей стоимостью 7,06 миллиарда рублей, принадлежащие НПФ «Будущее» Бориса Минца. Кассационный суд принял обеспечительные меры в виде ареста 16,3 миллиарда обыкновенных акций страховщика. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было заявлено банком в рамках иска к семи ответчикам (НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» и другие), которые являются его миноритарными акционерами, о незаконности ряда сделок.

Арбитраж в январе отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер в виде запрета исполнять требования миноритарного акционера о возврате депозитов на сумму более 11 миллиардов рублей.

По информации истца, его акционеры за день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка совершили несколько недействительных взаимосвязанных сделок. Банк считает, что ответчики знали о принятии решения Банком России, так как являлись его крупнейшими миноритарными акционерами, а 13 и 14 декабря 2017 года была опубликована информация о требованиях регулятора и введении временной администрации.

В заявлении отмечается, что недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже ММВБ-РТС, с целью создания видимости их законности.

Вместе с иском банк обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер. Однако суд посчитал, что Промсвязьбанком не представлено доказательств того, что «непринятие именно заявленных обеспечительных мер по данному спору, с учетом его предмета и оснований, затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта в дальнейшем или может привести к нарушению прав и законных интересов заявителя».

Центральный банк (ЦБ) России 15 декабря 2017 года ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств «Фонда консолидации банковского сектора».

Регулятором предусмотрено предоставление Промсвязьбанку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. В сообщении отмечается, что банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Промсвязьбанк занимает 9 место по величине активов среди российских банков (активы банка составили 1,3 триллиона рублей на 1 декабря 2017 года) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, офисы банка находятся во всех федеральных округах.

Акционерами Промсвязьбанка по состоянию на 30 июня 2017 года являлись: Promsvyaz Capital B.V. (50,03%), ЕБРР (11,75%), НПФ «Будущее» (10%), ПАО «Московский кредитный банк» (9,97%), НПФ «Сафмар» (6,19%), НПФ «Доверие» (3,81%) и ООО «Левит».