13.06.2019 10:30 474

«Тинькофф» запустил в эксплуатацию голосового помощника по имени «Олег», сообщает банк. Он доступен в мобильном приложении, но пока не всем клиентам банка.

Клиенты будут получать доступ к «Олегу» постепенно: на этой неделе он станет доступен пользователям устройств на основе iOs, позднее (через неделю) банк обещает добавить и пользователей устройства с операционной системой Android. «Первые обладатели «Олега» смогут поделиться им со своими друзьями, переведя деньги через голосового помощника. Нужно просто попросить «Олега» сделать перевод нужному клиенту «Тинькофф», и в течение часа после поступления денег на счет получателя в его мобильном приложении появится «Олег».

На Android голосовой помощник заработает после обновления приложения до версии 4.8, которая будет опубликована в ближайшее время, говорится в пресс-релизе банка. До конца июня все клиенты Тинькофф Банка смогут воспользоваться помощью «Олега».

Что умеет «Олег»

Первоначально «Олег» сможет переводить деньги на счета в «Тинькофф» и Сбербанк, бронировать столик в ресторане, записывать в салоны красоты, покупать билеты в кино, менять данные пользователя в экосистеме «Тинькофф», заказывать и отправлять на почту электронные документы, например, справки для посольств, а также общаться на свободные темы, консультировать по банковским продуктам и давать советы, опираясь на информацию из «Тинькофф-журнала».

Для тех задач, которые голосовой помощник не сможет решить автоматически, он будет обращаться за помощью в кол-центр банка: «Олег», собрав информацию от клиента, сможет поставить задачу, которую будет выполнять человек. В пресс-релизе «Тинькофф» сказано, что «Олег» — еще молодой помощник, иногда может отвечать, не подумав, что объясняется его «вспыльчивым характером». Его детальный портрет описан так: мужчина 25-40 лет, вежливый, не любит панибратства, может быть настойчивым, но не учит пользователя жизни, пока тот не попросит. Он говорит голосом актера Никиты Прозоровского. Прервать общение с ботом, если он зайдет в тупик, можно будет фразами «Хватит» и «Позови человека».

«Экосистема «Тинькофф» развивается, усложняется, обрастает новыми сервисами, поэтому голосовой помощник «Олег» призван помочь пользователю сделать взаимодействие с ней максимально удобным и быстрым и в целом существенно улучшить клиентский опыт. Мы запустили чат-ботов для клиентов около года назад, сегодня в клиентских чатах «Тинькофф» (на сайте и в мобильном приложении) более 35% входящих обращений клиентов уже полностью обслуживаются и решаются роботами, диалог происходит вообще без участия человека со стороны «Тинькофф». Сегодня только в текстовом канале клиентской поддержки роботы позволяют сэкономить нам около 50 млн рублей в месяц», — пояснили в пресс-службе «Тинькофф» цели запуска «Олега». Расходы на разработку говорящего бота в банке не раскрывают, отмечая лишь, что «вся разработка «Олега» отбивается меньше чем за месяц текущей экономией, которую дают текстовые чат-боты».

Советы от «Олега»

Мы протестировали «Олега». Сначала попросили его перевести деньги на счет коллеги в Тинькофф Банке. «Олег» в ответ предложил два варианта: зайти в список контактов и вручную выбрать получателя или же назвать ему его номер телефона. Но когда «Олегу» надиктовали номер, признался: «Что-то пошло не так», и попросил никому не рассказывать о его неудаче. В итоге перевести деньги только с помощью голосового помощника не получилось.

«Олег» затрудняется ответить на вопрос «Сколько стоит доллар?». Но если спросить, какой курс доллара, то он отправляет в соответствующий раздел в мобильном приложении.

На вопрос «Как разбогатеть?» «Олег» советует в течение месяца расплачиваться картой, а потом посмотреть статистику расходов в приложении. А чтобы скопить на пенсию, по его версии, достаточно просто работать.

Главным испытанием для «Олега» оказался вопрос «Как попасть в список Forbes?». Он искал ответ на него около пяти минут и наконец выдал: «Надо увеличить список до 1 млрд богатейших людей». Сейчас в глобальном списке Forbes 2153 миллиардера, так что если расширить список, то шансы попасть в него действительно вырастут.

В затруднительных случаях «Олег» признает, что не может ответить, но предлагает в качестве альтернативы спросить у него совета. Советы, как правило, связаны с личным благосостоянием. Вот что он успел посоветовать за время общения: оценить свою «финансовую подушку», хранить «резерв» на картах с процентом на остаток, сдать в аренду завалявшиеся дома вещи, например перфоратор. А вот как «Олег» шутит:

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков на Петербургском форуме рассказывал, что в процессе разработки «Олегу» предложили пообщаться с «Алисой», голосовым помощником «Яндекса». «Алиса», по словам Тинькова, оказалась поумнее и даже отшила «Олега», когда тот пытался с ней флиртовать.

В ожидании конкурентов



«Тинькофф» занимается технологиями распознавания речи с 2016 года, сейчас разработанная банком технология правильно определяет до 95% произнесенных слов, утверждает компания. Для обучения помощника используется суперкомпьютер «Тинькофф» (кластер Колмогоров). Впервые о том, что банк работает над проектом собственного голосового помощника, стало известно 6 декабря 2018 года, когда Олег Тиньков представил прототип на корпоративной вечеринке. Тогда он обещал показать «Олега» широкой общественности «через неделю».

Сейчас среди российских компаний голосовой помощники есть у «Яндекса» («Алиса»), виртуальный помощник с ограниченным набором функций у «Мегафона» («Елена»). Mail.ru Group также обещает запустить своего голосового помощник «Маруся» 17–18 июня, сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на представителя компании. Над собственными голосовыми помощниками работают Газпромбанк («Варвара»), Wildberries («Ева Вайлет»). Сбербанк планирует представить своего помощника осенью 2019 года, он должен стать конкурентом «Алисы». Глава Сбербанка Герман Греф так описывал свои впечатления от общения с ботом «Яндекса»: «С «Алисой» невозможно поговорить, так как она пока очень глупая. С ней разговаривать у меня не очень получилось».

Елена ТОФАНЮК, Forbes Contributor, Юлия КОТОВА, Forbes Staff

