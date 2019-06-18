18.06.2019 09:30 379

Среди акционеров негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих с пенсионными накоплениями, на законных основаниях могут появиться госкорпорации (ГК). Поправки к соответствующему закону будут рассматривать в среду на профильном комитете Госдумы. Впрочем, ГК де-факто уже есть в капитале НПФ, законодательные изменения лишь легализуют создавшееся положение. Это прямое вхождение государства в негосударственные пенсионные фонды, и следующим шагом может стать их национализация, опасаются эксперты.

Поправки к законопроекту о системе гарантирования прав застрахованных лиц, то есть клиентов фондов по обязательному пенсионному страхованию, разрешающие госкорпорациям входить в состав акционеров таких НПФ, будут рассмотрены в среду, 19 июня на комитете Госдумы по финансовому рынку. Об этом сообщил "Ъ" член комитета Дмитрий Скриванов. Эту информацию подтвердил и председатель комитета Анатолий Аксаков.

Согласно действующему закону, акционерами НПФ могут быть либо физические лица, либо «юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества». Хозяйственное общество может существовать в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. При этом госкорпорация — это «некоммерческая организация, учрежденная РФ», а значит, ГК не может являться акционером пенсионного фонда, входящего в систему гарантирования. К числу госкорпораций относятся ВЭБ.РФ, «Ростех», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Роскосмос», «Росатом».

Согласно пояснительной записке, действующее ограничение закона «не вполне соответствует основной цели функционирования» этой системы. Поэтому и были подготовлены поправки, «предполагающие возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ», в том числе и государственных корпораций. В отчете совета Ассоциации НПФ за прошлый год говорится, что соответствующее предложение было вынесено на комитет по нормативно-правовому регулированию ассоциации от ГК «Ростех». При этом госкорпорация уже в прошлом году напрямую стала акционером входящих в систему гарантирования НПФ АвтоВАЗ (ныне НПФ «Ростех») и НПФ «Роствертол». Опосредованно ГК является акционером и НПФ «Первый промышленный альянс», на 82,2% принадлежащего КамАЗу, в котором «Ростех» является мажоритарным акционером (47,1%). В АСВ не смогли объяснить, как госкорпорация может являться прямым собственником НПФ, входящего в систему гарантирования, подтвердив лишь, что и НПФ «Ростех», и НПФ «Роствертол» входят в эту систему.

На данный момент «Ростех» — это единственная ГК, которая является акционером НПФ. Впрочем, в прошлом году обсуждалась идея создания фонда ВЭБ.РФ в рамках новой пенсионной парадигмы — системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен был аккумулировать средства граждан, решивших войти в систему ИПК, но сохраняющих приверженность госкорпорации (см. "Ъ" от 16 октября 2018 года). Весной обсуждения создания фонда на базе этой ГК продолжались, рассказывал источник "Ъ". «Этот НПФ может сконцентрироваться, в частности, на самозанятых гражданах»,— говорил он. В госкорпорации уклонились от ответа о возможном создании такого фонда, ограничившись указанием, что ВЭБ.РФ «принимает активное участие в обсуждении дальнейшего направления реформирования пенсионной системы» в рамках рабочей группы по НПФ комитета Госдумы по финансовому рынку.

Участники пенсионного рынка отмечают, что во времена акционирования НПФ и вхождения их в систему гарантирования магистральной идеей было использование частной инициативы. «Логика была проста: не может быть государство владельцем негосударственного пенсионного фонда»,— отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Поэтому, по его словам, на фоне огосударствления экономики сложился целый слой квазигосударственных НПФ, в которых государство участвовало в капитале через дочерние банки (см. "Ъ" от 20 апреля 2018 года). «Вхождение в состав акционеров ГК — это уже прямое присутствие в капитале государства, то есть создание государственно-негосударственных пенсионных фондов. Следующий логичный шаг — простая национализация НПФ»,— пессимистичен эксперт.

В «Ростехе», одноименном НПФ и фонде «Роствертол», а также ЦБ не ответили на запрос "Ъ".

Илья УСОВ