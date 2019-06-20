20.06.2019 09:40 278

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на тексты этих писем и заявления представителей организаций.

Свои возражения против документа в Верховный суд уже направили Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает газета. Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия».

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

О том, что ВС предложил считать налоговые преступления длящимися, а сроки давности по ним исчислять не с момента неуплаты налогов, а с момента их погашения (или взыскания), в начале июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления пленума суда.

Опрошенные РБК эксперты указывали, что фактически это предложение означает отмену срока давности по таким преступлениям. Кроме того, закон таким образом может приобрести обратную силу, указывают юристы, опрошенные «Ведомостями». Фактически это может привести к ситуации, когда до принятия документа нельзя было привлечь за неуплату налога 10 лет назад, а после его вступления в силу — уже можно.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов также считает, что несмотря на то, что формально соответствующие статьи УК требуют доказывать наличие умысла на уклонение от уплаты налогов, в реальности уголовные дела возбуждаются просто по факту неуплаты сумм, указанных в решении налоговой проверки. Из-за этого к ответственности могут привлекать лиц, которые уверены в том, что действовали в рамках закона. Кроме того, документ не разграничивает налоговые правонарушения и преступления, что является более актуальным вопросом.

Представитель Верховного суда Павел Одинцов сообщил изданию, что состоялось только первое рассмотрение этого проекта постановления суда: в документ во время доработки могут быть внесены изменения

Наталья ДЕМЧЕНКО