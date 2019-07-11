11.07.2019 13:00 394

Forbes ознакомился с показаниями Алексея Кордичева, экс-предправления банка «Восточный», обвиняемого по «делу Baring Vostok». Кордичев — единственный из задержанных, кто признал вину в хищении у банка «Восточный».

«Мой подзащитный раскрывает всю схему преступления. Он дал информацию обо всех соучастниках... Он уже дал показания против них», — утверждал 15 февраля в Басманном суде адвокат советника предправления «Норвик банка» Алексея Кордичева. Кордичев был одним из шести человек задержанных по так называемому «делу Baring Vostok» и единственным — признавшим вину в хищении у банка «Восточный« 2,5 млрд рублей.

Вместе с Кордичевым за решетку отправились четыре топ-менеджера группы фондов Baring Vostok: Майкл Калви, Иван Зюзин, Филипп Депьпаль и Ваган Абгарян, а также гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. По версии следствия подозреваемые заменили на балансе «Восточного« кредиты на 2,5 млрд рублей, выданные ПКБ, на акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоившие не больше 600 000 рублей. Заявление на них написал миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Forbes ознакомился с копией протокола допроса Алексея Кордичева, но не нашел в его показаниях подробной схемы преступления. Подлинность документа подтвердили источник в банке «Восточный» и два источника, близких к Юсупову. Связаться с адвокатом и родственниками Кордичева не получилось.

О чем рассказал Кордичев

Допрос Кордичева начался в 21:30 14 февраля и длился почти четыре часа. Показания начинаются с рассказа Кордичева о том, как он начал работать в «Восточном» в конце 2013 года (тогда и до ребрендинга в 2017 году банк назвался «Восточный экспресс») директором по рискам. На тот момент около 40% банка через компанию «Эвизон Холдинг Лимитед» владели фонды Baring Vostok. Представителями «Эвизон» он называет Майкла Калви, Ивана Зюзина, Филиппа Депьпаля и Вагана Абгаряна. Все четверо принимали все важные решения, касающиеся назначений в руководящие органы банка и крупных (более 2 млрд рублей) сделок. В ноябре 2014 года они предложили Кордичеву занять место предправления Сергея Власова, уволенного из-за плохих финансовых показателей банка. Никаких конкретных задач акционеры перед ним не ставили, и Кордичев принял предложение.

Калви, Зюзин, Дельпаль и Абгарян также управляли «Первым коллекторским бюро», акционером которого были фонды Baring Vostok. Основным видом деятельности ПКБ была покупка проблемной задолженности банков. По словам Кордичева, с 2011 года «Восточный экспресс» кредитовал ПКБ и покупал его облигации. В 2015-2016 году задолженность бюро перед банком составляла не менее 4,5 млрд рублей. Основную долю составляли кредиты на 2,5 млрд рублей, выданные в декабре 2015 года. Судьба этого долга, как утверждает Кордичев, регулярно обсуждалась на встречах правления банка с входившими в его совет директоров Калви, Дельпалем, Зюзиным и Абгаряном в офисе Baring Vostok. По словам банкира, топ-менеджеры Baring Vostok регулярно заявляли, что у ПКБ нет возможности выплатить долг.

В декабре 2016 года наступал срок погашения кредитов на 2,5 млрд рублей. Состоялась очередная встреча в офисе Baring Vostok, на которой топ-менеджеры Baring Vostok якобы в очередной раз заявили, что задолженность ПКБ погашена не будет. Кордичев утверждает, что был категорически против такого решения. В это время «Восточный экспресс» нес серьезные убытки и выплаты по таким крупным кредитам были принципиально важны для сохранения банком лицензии ЦБ. На декабрьской встрече Кордичеву якобы удалось договориться о реструктуризации, которая предполагала перенос срока выплат на февраль 2017 года. Кордичев утверждает, что несмотря на это понимал, что долговые обязательства ПКБ перед «Восточным экспрессом» выплачены не будут. Это подтвердилось в январе 2017 года — на новой встрече в офисе Baring Vostok, Калви с коллегами предложил банку отступное в виде 59,9% акций IFTG, принадлежавших ПКБ. На встрече было также обговорено, что банк получит от ПКБ предложение о получении отступного и должен будет рассмотреть его «положительным образом».

Через неделю после встречи гендиректор ПКБ Максим Владимиров направил в адрес «Восточного экспресса» предложение вернуть долг не в денежном выражении, а долей акции IFTG. Через несколько дней банк получил и оценку стоимости акций, которая, по словам Кордичева, превышала 2,5 млрд рублей. На заочном заседании совета директоров банка 15 февраля 2017 года было решено принять акции IFTG в качестве оплаты долга ПКБ. Полноценная проверка оценки их стоимости со стороны банка не проводилась, утверждает Кордичев. Таким образом, по его мнению, Калви, Зюзин, Дельпаль и Абгарян «приняли решение вывести деньги из банка и улучшить финансовое положение ПКБ за счет денег банка». Свое согласие на сделку с акциями IFTG Кордичев объясняет тем, что не мог оспаривать решения, которые принимались топ-менеджерами Baring Vostok во главе с Майклом Калви, поскольку являлся «просто исполнителем». В такой же ситуации, полагает Кордичев, находился и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.

Зачем ПКБ понадобились кредиты на 2,5 млрд рублей

Утверждением о том, что топ-менеджеры Baring Vostok решили вывести деньги из «Восточного» заканчиваются показания Кордичева. На чем основан этот вывод, банкир не уточняет. Кордичев покинул пост предправления «Восточного» в ноябре 2017 года. А проблемы с отступными, ставшими основой для уголовного дела, начались только весной 2018 года. Тогда аудитор PricewaterhouseCoopers (PwC) обнаружил, что стоимость акций IFTG, принадлежащих «Восточному», существенно ниже 2,5 млрд рублей.

В своих показаниях Кордичев не рассказывает, участвовал ли Шерзод Юсупов в обсуждениях задолженности ПКБ перед «Восточным экспрессом». К «Восточному экспрессу» в январе 2017 года был присоединен Юниаструмбанк Артема Аветисяна — старшего партнера Юсупова. Так что в феврале 2017 года Юсупов уже был миноритарным акционером банка и входил в его совет директоров.

На судах Майкл Калви несколько раз говорил, что Аветисяну и Юсупову было известно о проблемной задолженности ПКБ еще до слияния «Юниаструма» и «Восточного». На судебном заседании, состоявшемся 8 июля Калви объяснил , зачем ПКБ в декабре 2015 года были выданы кредиты на 2,5 млрд рублей. По его словам, за счет этих денег необходимо было погасить задолженность, возникшую у банка еще до 2014 года, когда фонды Baring Vostok стали контролирующим акционером «Восточного».

Источник РБК , знакомый со сделками тех лет, рассказал, что задолженность сформировалась, когда в 2012 году менеджмент «Восточного экспресса» выкупил 5,6% казначейских акций банка. Но держать акции на балансе можно было не дольше 12 месяцев, поэтому их перевесили «за баланс». Казначейские акции держали сначала несколько компаний, затем их выкупила связанная с банком кипрская компания Balakus. Деньги она привлекла по сделке репо у «БКС Кипр» на 2,5 млрд рублей под залог принадлежавших «Восточному экспрессу» ценных бумаг на 5 млрд рублей. Эту схему в Baring Vostok обнаружили после аудита в 2014 году.

Срок погашения кредита перед «БКС Кипр» наступал в конце 2015 году. По словам Калви, если бы кредит не был погашен, ценные бумаги в залоге были бы списаны, что грозило бы «Восточному» падением достаточности капитала и отзывом лицензии. Чтобы вывести ценные бумаги из под залога, ПКБ взял кредит в «Восточном» — из этих денег и была погашена задолженность по сделке репо.

В дальнейшем урегулирование долга ПКБ перед «Восточным» было одним из условий опциона, который «Эвизон» предоставила компании «Финвижн» Артема Аветисяна перед слиянием «Восточного экспресса» и «Юниаструма». После слияния «Финвижн» получила 32% акций объединенного банка и по опциону могла претендовать еще на 9,99%. Представитель «Эвизон» Дмитрий Савочкин говорил , что опцион предполагал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут мешать урегулированию задолженности ПКБ. Калви на судебном заседании 8 июля утверждал, что Шерзод Юсупов «активно участвовал в поиске компании, которая обладала бы большим потенциалом роста и могла бы быть справедливым замещением кредита в размере 2,5 млрд рублей». Сам Юсупов в интервью ТАСС, говорил, что ему показалась убедительно оценка акций IFTG на порядка 3 млрд рублей, представленная в феврале 2017 года. «Сделка у меня не вызвала возражений, и я проголосовал за», — рассказал Юсупов.

Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff, Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Анастасия МИХАЙЛОВА, Forbes Contributor

