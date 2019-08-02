02.08.2019 09:50 337

Тимер-банк, финансовым оздоровлением которого занимается подконтрольный «Ростеху» РФК-банк, в июне привлек 2,4 млрд руб. от Банка России. Эти средства, предположительно, он получил почти под нулевую ставку, после чего большую часть из них вложил в ОФЗ, доходность по которым составляет свыше 7% годовых. Между тем о дополнительных мерах поддержки банка регулятор не сообщал.

Банк России разместил в июне депозиты в Тимер-банке на сумму 2,385 млрд руб., следует из отчетности санируемой кредитной организации. Срок депозитов составляет свыше трех лет. В июне за пользование этими средствами Тимер-банк заплатил ЦБ 131 тыс. руб. Отчетность не позволяет достоверно понять, в каких числах были размещены эти депозиты.

Если эти средства были размещены в конце июня и указанную сумму банк заплатил за один день пользования ими, то ставка депозитов составляет 2% годовых. Если же банк пользовался деньгами весь июнь, то ставка составляет 0,07% годовых. Традиционно санируемым банкам ЦБ предоставляет депозиты по ставке 0,51% годовых на срок десять лет. Сейчас депозиты ЦБ на срок свыше трех лет во всей банковской системе, помимо Тимер-банка, есть только у банка «Траст» — на сумму 1,76 трлн руб. Вместе с тем ставки по межбанковским кредитам в настоящее время превышают 7,25% годовых.

Тимер-банк (до марта 2015 года — «БТА-Казань») санируется с мая 2014 года. Изначально его финансовым оздоровлением занимался Татфондбанк. Однако в феврале 2017 года из-за проблем у санатора, в результате которых тот лишился лицензии, ЦБ ввел повторно временную администрацию в Тимер-банк. В конце 2017 года новым санатором был выбран банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк), подконтрольный «Ростеху». Тогда же Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило Тимер-банку поддержку в размере 42,9 млрд руб.

Согласно отчетности, одновременно у Тимер-банка в июне на балансе появились облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,429 млрд руб. Доходность ОФЗ в настоящее время составляет около 6,5–7,5% годовых. По оценке начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, банк инвестировал и в облигации Банка России на сумму 0,4 млрд руб.

В Банке России и корпорации «Ростех» отказались от комментариев. Покупка гособлигаций на средства, полученные от АСВ или ЦБ, является стандартной практикой для санируемых банков, указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Средства от государства привлекаются по ставке, близкой к нулю, и разница между ней и доходом по облигациям позволяет закрывать дыру в капитале,— поясняет господин Волков.— Более того, в ряде случаев существует условие, что часть денег, выделяемых на санацию, обязательно идет на покупку ОФЗ как наименее рискового инструмента инвестирования».

По существу, ЦБ разместил в Тимер-банке стабилизационный депозит, считает Максим Осадчий. По его словам, хотя банк санируется с мая 2014 года, доля просроченной задолженности в портфеле кредитов юрлицам составляет 40,9%, а дыра в капитале банка составляет 4,5 млрд руб.

Виталий СОЛДАТСКИХ