09.08.2019 11:00 609

В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей. Кроме того, теперь она сама напоминает пользователю о счетах, которые требуется оплатить.

Специальный умный механизм определяет, в каких письмах есть счета или другая платежная информация. Все необходимые для оплаты данные видны прямо в списке писем. Послания с платежной информацией выделяются на общем фоне. Сумма, адресат и назначение платежа отображаются в превью письма, там же можно найти и кнопку "оплатить". Благодаря этому у пользователя появляется быстрый доступ к инструментам оплаты.

Письма с квитанциями, счетами, налогами и штрафами 70% пользователей считают самыми важными, отмечают в Mail.ru. Следовательно, такие сообщения должны быть заметными, чтобы у владельцев почтовых ящиков была возможность оплатить счета как можно быстрее. Если речь идет, к примеру, о штрафах ГИБДД, то при ранней оплате автомобилист существенно экономит, получая скидку в половину суммы штрафа. А бывают ситуации, когда перевод нужно совершить в кратчайшие сроки. С новыми навыками почты решать эти задачи стало проще.



Что важно, все письма с кнопками "оплатить" проходят дополнительную проверку безопасности. Это сделали специально, чтобы исключить фишинг (вид интернет-мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям) и другие способы обманным путем завладеть финансовыми данными пользователя.

Совершать платежи в почте можно любыми банковскими картами платежных систем Visa, Mastercard, "Мир". Для частых операций есть возможность привязать карту. Данные карты сохранятся в системе и при следующей оплате будут введены автоматически. Все платежи Mail.ru проводит самостоятельно через собственную РНКО "Деньги. Мэйл.Ру". Средства поступают напрямую на счет получателя, без обращения к посредникам и сторонним сервисам.

Сервис уже запущен в десктопной версии, к осени появится в мобильном приложении почты Mail.ru, обещают разработчики. Совершенствуя и расширяя функции электронных почтовых сервисов, IT-компании довольно успешно превращают их в личных помощников пользователей. С помощью почты удобно вести календарь дел, она может напомнить о предстоящем вылете, сообщить о старте онлайн-регистрации на рейс. Настроив функцию автоответчика, можно спокойно уйти в отпуск или уехать за город на выходные, формально оставшись на связи и при этом избежав необходимости отвечать на звонки и письма партнеров и коллег.

Умная система как самый настоящий секретарь рассортирует письма по папкам на основе заданного пользователем алгоритма и предложит отписаться от ненужных рассылок.

Есть у почтовых сервисов и другие не самые часто используемые, но не менее любопытные функции. Например, в почте Gmail можно настроить отмену отправки писем. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни (а скорее всего даже не раз) жалел об отправленном письме через секунду после нажатия соответствующей кнопки. Для подобных случаев разработчики и предусмотрели возможности отмены отправки. Временной интервал, в течение которого можно передумать, настраивается индивидуально — от 5 до 30 секунд. В принципе, для того, чтобы остыть, достаточно.

А почта "Яндекса" позволяет отправлять письма в будущее. Пользователям больше не нужно замуровывать послания в капсулу и зарывать во дворе. Достаточно воспользоваться функцией "Отложенная отправка писем" и указать дату, когда должно прийти послание. Можно заранее написать поздравление с днем рождения другу, чтобы гарантированно не пропустить важную дату, а можно заготовить послание самому себе. Открыть его через год в новогоднюю ночь и улыбнуться вопросу: "Ну что, жив, курилка?".

Юлия КРИВОШАПКО

