16.08.2019 09:50 291

Арбитражный суд Москвы назначил на 10 сентября рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации ООО «Коммерческий банк «Жилкредит», сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 19 июля принял решение об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Как отметил ЦБ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Также «Жилкредит» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Основным активом банка «Жилкредит» являлось, по информации регулятора, труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Банк был образован и зарегистрирован Центральным банком РФ в 1992 году. С января 2005 года он является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.