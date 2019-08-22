22.08.2019 13:00 366

Рубль немного укрепляется в четверг, отдаляясь от достигнутого на этой неделе минимума шести месяцев в паре с долларом, благодаря подъему нефтяных цен и налоговому периоду, поддерживающему спрос на российскую валюту.

К 12.08 МСК пара доллар/рубль торгуется около 65,59 рубля, российская валюта, упавшая во вторник до 67,11, минимума с февраля, набирает 0,27%.

Против евро российская валюта прибавляет 0,24% до 72,75.

"Ожидаем повышения в пределах 0,5% при поддержке сырьевых рынков и информации по итогам июльской сессии ФРС. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2.660-2.730 пунктов, прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,45-66,05", — сообщил Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс.

Колебания курса рубля сейчас ограничены ожиданиями выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на финансовом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Его комментарии будут особенно интересны инвесторам после того, как кривая доходности облигаций казначейства США на прошлой неделе стала инвертированной впервые с 2007 года.

Поддержку рублю сейчас могут оказывать налоги конца месяца. Пик налоговых выплат приходится на 26 августа, когда уплачивается и налог на добычу полезных ископаемых, а завершится фискальный период уплатой 28 августа налога на прибыль.

Цены на нефть держатся в небольшом плюсе, хотя ранее в четверг снижались на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики, а также после выхода данных об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США.

Анна РЖЕВКИНА; перевел Антон КОЛОДЯЖНЫЙ. Редактор Мария ГРАБАРЬ