23.08.2019 13:00 297

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.

На Ямале и в ХМАО зарплаты в органах местного самоуправления выше всех в России как в абсолютных значениях, так и в сравнении со средней зарплатой по региону. В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб.

Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. По данным Минфина России, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране.

Главным образом это сотрудники местных администраций (447,6 тыс. человек), тогда как в представительных органах (городские думы, советы депутатов) работают 13,2 тыс. человек.

Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. руб. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс. руб.).

Где чиновники получают больше всего

В 14 регионах из 85 муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Такая ситуация сложилась, в частности, на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

Средняя зарплата чиновника муниципального уровня в ЯНАО составляет 133,5 тыс. руб. Это примерно на треть превышает среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе (102 тыс. руб.).

На втором месте ХМАО, где муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. руб. Это на 21 тыс. руб. больше, чем средняя зарплата по региону.

Более чем на 10% зарплата чиновников превышает среднюю в регионе в Калининградской области (45,8 тыс. против 39,9 тыс.) и в Ненецком автономном округе (93,7 тыс. против 84,9 тыс.).

В Севастополе муниципальные чиновники получают 38 тыс. руб. — больше на 9%, чем в среднем занятые в других сферах. В Республике Крым разрыв в зарплатах составляет 3,4% в пользу муниципалов.

Росстат сравнивает зарплаты местных чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Однако если в зарплатах учесть малый бизнес, разрыв в этих 14 регионах в пользу чиновников окажется еще больше, так как зарплаты в малом бизнесе ниже.

Соотношение в столицах

В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тыс. руб. Это на 13% меньше, чем средняя в городе (105 тыс.).

В Санкт-Петербурге уровень зарплат местных госслужащих значительно уступает Москве — 56 тыс. руб. (и это на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в городе).

ЯНАО, ХМАО, Чукотка и Ненецкий округ выделяются на общем фоне, так как это сырьевые регионы с высокими доходами, пояснил РБК директор Центра социального развития российского Севера РАНХиГС Александр Матвеев. «В этих субъектах доходы даже у муниципалов достаточные, потому что налогооблагаемая база там солидная», — сказал он.

Матвеев признает, что разрыв зарплат чиновников и остальных жителей «несколько перекошен». «У региональных и муниципальных властей есть источники, чтобы себе устанавливать определенные преференции», — считает эксперт.

Чукотка входит в тройку лидеров по абсолютным зарплатам местных чиновников (93,8 тыс. руб.), однако там муниципальные служащие получают все-таки меньше, чем занятое население в среднем (100,9 тыс. руб.).

Превышение средней зарплаты чиновников над средней по региону даже на 30% не выглядит странным, считает советник гендиректора ВНИИ труда Минтруда России Николай Волгин. «Такие разрывы вполне нормальны. Если разрыв в 10–15 раз, вот тут уже надо анализировать, в чем причина», — сказал он.

Северные надбавки

Николай Волгин напомнил, что Трудовой кодекс предусматривает районные коэффициенты для расчета зарплат на Крайнем Севере, а также северные надбавки. Повышающий коэффициент призван компенсировать работникам тяжелые условия труда, которые обусловлены суровым климатом. А северная надбавка составляет процент от зарплаты, прибавляемый к оплате труда сотрудника. Он зависит от стажа, оклада и других факторов. Цель северной надбавки — удержать работников в регионе. Районные коэффициенты устанавливает правительство России. При этом согласно Трудовому кодексу региональные власти вправе утверждать более высокие коэффициенты для сотрудников госучреждений и органов местного самоуправления за счет региональных и муниципальных бюджетов.

В ЯНАО районный коэффициент составляет 80% от основного оклада, максимальная северная надбавка также составляет 80% от оклада, сообщили в пресс-службе губернатора региона, уточнив, что средний уровень заработной платы в автономном округе составил почти 104 тыс. руб. в первом полугодии 2019 года. «Необходимо также учитывать тенденцию низкой ротации кадров на муниципальной службе в округе, что также влияет на формирование оплаты труда: чем опытнее сотрудник, тем выше заработная плата», — отметили в пресс-службе. По данным Росстата на октябрь 2016 года, среди муниципальных чиновников около 29% имели стаж 15 лет и выше.

На Чукотке высокий уровень средней зарплаты по округу обеспечивают преимущественно высокопроизводительные предприятия добывающей отрасли; кроме того, зарплата бюджетников повышается в соответствии с майским указом президента от 2012 года, сообщили в отделе информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотки. «При повышении зарплаты этим категориям нельзя допускать перекосов внутри отраслевых систем оплаты труда, в связи с чем для предотвращения диспропорций в оплате труда во всех учреждениях бюджетной сферы округа ежегодно обеспечивается и повышение заработной платы остальных работников, не включенных в указы», — отметили в пресс-службе.

В Крыму и Севастополе государственные служащие стали бенефициарами перехода в российскую юрисдикцию, отметил доктор социологических наук Владимир Мукомель. В своей статье «Крым в ожидании перемен: социально-экономический контекст» он пишет, что их зарплата существенно выше, чем у других категорий населения, а количество чиновников растет (.pdf).

Где чиновники получают меньше всего

Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона. Такой же разрыв наблюдается в Забайкальском крае (26,9 тыс. руб. у госслужащих против 43,4 тыс. руб. на предприятиях).

Примерно на треть меньше, чем средний работник региона, зарабатывают сотрудники органов местного самоуправления в Кемеровской области, Хакасии, Смоленской, Амурской и Астраханской областях.

Если посмотреть на зарплаты чиновников безотносительно средних зарплат по региону, то самые низкие показатели после Псковской области в Карачаево-Черкесии и Ингушетии (20,1 тыс. и 20,4 тыс. руб.). Это меньше средних зарплат работников организаций в этих регионах на 26 и 23% соответственно.

Проблема низких зарплат чиновников муниципального уровня в Псковской области действительно существует, признают в пресс-службе администрации региона. Губернатор Михаил Ведерников дал поручение подготовить проект областного закона, который позволит улучшить ситуацию, говорится в ответе на запрос РБК. «Нормативно-правовые документы с целью увеличения заработной платы муниципальных служащих будут подготовлены в ближайшее время», — подчеркнули в пресс-службе.

Средняя зарплата муниципального служащего и средняя зарплата по региону — категории, которые формируются по-разному, поэтому сравнивать их надо с осторожностью, считает профессор РЭУ им. Плеханова Александра Полякова. «Муниципалам стоит равняться на то, что происходит в регионе. По логике качество жизни должно и в удаленных муниципалитетах быть достойным или хотя бы приближенным к среднесубъектовым значениям. Но с научной точки зрения сравнивать эти показатели не совсем верно, они присущи разным социально-экономическим системам: муниципальные и региональные хозяйственные системы сильно разнятся», — сказала она.

Местное самоуправление в России является недостаточно самостоятельным, а вышестоящие бюджеты в разных субъектах имеют разные возможности, пояснила эксперт.

Каждый сотый — чиновник

Наибольшая плотность чиновников отмечается на Чукотке — там на 1 тыс. жителей приходится 14 муниципальных служащих. Но самих местных чиновников всего 709 — самый малочисленный показатель после Севастополя и Ненецкого автономного округа.

Как сообщили РБК в отделе информационной политики аппарата губернатора и правительства региона, раньше чиновников было больше, но за последние десять лет система местного самоуправления была оптимизирована, а численность сотрудников органов местного самоуправления сокращена. В настоящее время на территории Чукотского автономного округа образовано семь муниципальных образований в статусе городских округов и муниципальных районов, также в состав муниципальных районов входят малочисленные городские и сельские поселения.

Чукотка — один из самых малочисленных регионов России, где на территории 721,5 тыс. кв. км проживают менее 50 тыс. человек. «Населенные пункты изолированы друг от друга, здесь практически нет постоянных автодорог, единственный круглогодичный транспорт — авиация. Национальные села округа отличаются малочисленностью — в среднем по 200–400 человек. Численность работников органов местного самоуправления определяется исходя из установленного законодательством объема функций, реализуемых на местном уровне, и обязательной структуры органов местного самоуправления, включающей представительные, исполнительные, избирательные и иные органы», — пояснили в пресс-службе.

На втором и третьем местах по доле чиновников ЯНАО и Магаданская область. Там на 1 тыс. жителей насчитывается примерно десять муниципалов, то есть в органах местного самоуправления работает каждый сотый житель этих регионов. Как и Чукотка, это малонаселенные регионы с труднодоступными территориями.

«Даже в отдаленных малонаселенных поселках необходимо оказывать жителям государственные и муниципальные услуги в полном объеме, решать вопросы федерального и регионального значения. Поэтому существующее количество служащих является минимальным для решения поставленных, в том числе на федеральном уровне, задач», — отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Меньше всего чиновников на 1 тыс. населения в городах федерального значения — Москве (0,15), Санкт-Петербурге (0,45) и Севастополе (0,47).

Больше всего муниципальных служащих в абсолютных числах в Ростовской области (почти 17,5 тыс.), меньше всего — в Севастополе (203).

Анна ГАЛЬЧЕВА, Иван ТКАЧЕВ